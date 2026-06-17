Nắng nóng phủ rộng, doanh số bán máy lạnh tại Điện Máy Xanh tăng gấp rưỡi

Theo báo cáo kinh doanh 5 tháng đầu năm của MWG, các chuỗi bán lẻ vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở rộng mạnh số lượng cửa hàng. Trong đó mảng điều hòa ghi nhận nguồn thu tăng 55% nhờ yếu tố mùa vụ.

Tính đến cuối tháng 5/2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) sở hữu mạng lưới gồm 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm TopZone), 2.004 cửa hàng Điện Máy Xanh, 3.051 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 416 nhà thuốc An Khang, 95 cửa hàng AVAKids và 245 cửa hàng EraBlue tại Indonesia.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 79.159 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu cả năm (ở mức 185.000 tỷ đồng).

Tức trung bình mỗi ngày, chuỗi bán lẻ dưới sự điều hành của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài kiếm về 528 tỷ đồng doanh thu.

Tính riêng tháng 5, doanh thu của MWG ước đạt khoảng 16.663 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Nguồn: MWG.

Xét theo cơ cấu nguồn thu trong 5 tháng đầu năm, mảng đóng góp tỷ trọng lớn nhất là chuỗi Điện Máy Xanh với hơn 46%, tương đương hơn 36.400 tỷ đồng. Kế tiếp là chuỗi Bách Hóa Xanh với 29%, tức gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó chuỗi Thế giới Di động (bao gồm TopZone) tạo ra hơn 17.800 tỷ đồng, tương đương với 22,5%.

Đối với khối bán lẻ điện máy và điện tử tiêu dùng, báo cáo chỉ ra CTCP Điện Máy Xanh (bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh) ghi nhận doanh thu gần 54.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, tăng 33% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mức tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 33%.

Theo báo cáo của MWG, các chuỗi tại Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở rộng mạnh số lượng cửa hàng.

Trong đó, TopZone ghi nhận kết quả nổi bật khi doanh thu sản phẩm Apple tăng 55% so với cùng kỳ. Nhiều nhóm hàng chính tăng trưởng từ 15-55%, riêng ngành hàng máy lạnh tăng tốc 55% nhờ nhu cầu mùa hè sử dụng thiết bị làm mát.

Doanh thu mảng máy lạnh của MWG tăng gấp rưỡi nhờ yếu tố mùa vụ hè. Ảnh minh họa: MWG.

Mảng tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích của chuỗi tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao. Doanh thu từ hoạt động mua trả chậm tăng 49% so với cùng kỳ, chiếm 39% doanh thu toàn hệ thống. Tổng giá trị các dịch vụ thanh toán tiện ích và ngân hàng đạt 46.000 tỷ đồng thông qua 31 triệu giao dịch.

Tại thị trường Indonesia, Erablue - chuỗi bán lẻ thiết bị di động và điện máy của MWG đạt doanh thu 1.560 tỷ IDR, tăng 93% so với cùng kỳ, với 64 cửa hàng mở mới sau 5 tháng 2026 và đạt mức tăng trưởng cửa hàng hiện hữu là 19%.

Ở mảng bán lẻ thực phẩm, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu hơn 23.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Nếu xét theo từng nhóm cửa hàng, đã có 532 điểm bán Bách Hóa Xanh được mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương trực tiếp ở cấp độ cửa hàng và bù đắp được một phần chi phí kho vận.

Còn nhóm cửa hàng mở trong năm 2025 tiếp tục duy trì lợi nhuận dương sau khi đã tính chi phí kho vận, trong khi các cửa hàng mở từ năm 2024 trở về trước tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động thông qua tối ưu chi phí.

Đối với các chuỗi còn lại, An Khang ghi nhận doanh thu 5 tháng đầu năm tăng gần 21% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành. Chuỗi AVAKids cũng duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn này.