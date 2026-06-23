Giá vàng SJC hôm nay điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh mốc 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 23/6 niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 22/6.

Sáng 23/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 22/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với sáng 22/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với ngày 22/6.

Giá vàng thế giới giảm 1 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 23/6 giao dịch ở mức 4.154 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.442 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 132,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch 23/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu ghi nhận trạng thái neo giữ quanh ngưỡng tâm lý 4.150 USD/ounce.

Trong một bước đi mang tính đột phá cục diện, Washington đã chính thức cấp giấy phép đặc biệt có thời hạn 60 ngày, cho phép Iran tái xuất khẩu dầu thô ra thị trường quốc tế. Quyết định nới lỏng này ngay lập tức thổi bùng kỳ vọng về một đợt phục hồi nguồn cung năng lượng toàn cầu nhanh hơn dự kiến của giới tài phiệt.

Song song với các bước tiến ngoại giao, hoạt động vận tải hàng hải qua huyết mạch Eo biển chiến lược Hormuz đã ghi nhận tần suất chi viện nhộn nhịp trở lại. Các cường quốc dầu mỏ trong khu vực như Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã linh hoạt thiết lập thành công các tuyến hành lang thay thế để duy trì dòng chảy năng lượng. Riêng đối với Tehran, dữ liệu định vị hàng hải cho thấy quốc gia này đã hạ thủy thành công hơn 30 triệu thùng dầu thô chỉ trong vòng một tuần qua.

Trước đó, kể từ khi cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng 2, giá vàng luôn bị đặt dưới áp lực bán ròng liên tục từ các định chế tài chính lớn. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng qua eo biển Hormuz thời điểm đó đã đẩy giá dầu thô vọt đỉnh, trực tiếp củng cố lập trường cho các Ngân hàng Trung ương - đặc biệt là lộ trình thắt chặt diều hâu của Fed dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh - trong việc kiên quyết nâng lãi suất để kiềm tỏa bóng ma lạm phát. Sự hạ nhiệt của chảo lửa vùng Vịnh trong phiên hôm nay đang tái định hình lại biên độ tích lũy của kim loại quý trước khi bước vào các phiên kiểm định vĩ mô tiếp theo.

Giá bitcoin điều chỉnh nhẹ 0,3%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 23/06/2026, giá Bitcoin đang duy trì trạng thái phân hóa và kiểm định cung cầu trong biên độ hẹp, hiện giao dịch quanh ngưỡng 63.977 USD/BTC, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,3% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (66.119 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận hiệu suất sụt giảm 3,2%. Việc mất đi trục xoay tâm lý 65.000 USD trong ngắn hạn phản ánh làn sóng rút đòn bẩy (deleveraging) quyết liệt của các quỹ phòng hộ Phố Wall nhằm chuyển dịch dòng vốn sang các thị trường có lợi suất cố định.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm 15,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (75.545 USD/BTC). Việc sắc đỏ chu kỳ 30 ngày bắt đầu ghi nhận xu hướng thu hẹp dần biên độ tổn thất là minh chứng rõ nét cho thấy thị trường tài sản số đã đi qua giai đoạn "thay máu" danh mục ngột ngạt nhất dưới áp lực lạm phát của những tháng trước.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 163 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.282 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.