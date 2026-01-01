Lực cản và điểm tựa của chứng khoán năm 2026

2026 là năm xu hướng bứt phá chưa rõ ràng. Thị trường chứng khoán có thể chịu sự chi phối của 2 lực tác động trái chiều là xu hướng lãi suất gia tăng và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Nhìn lại năm 2025, ông Hồ Sỹ Hòa - Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán DNSE - đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam có sự bứt phá rõ nét cả về quy mô và thanh khoản. VN-Index tăng 40%, thiết lập đỉnh cao lịch sử khi có thời điểm đạt trên 1.800 điểm. Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt gần 29.500 tỷ đồng mỗi phiên, tăng khoảng 40% so với năm 2024. Số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt mốc 11 triệu.

Bước sang năm 2026, chuyên gia DNSE cho rằng đây là giai đoạn mang tính bản lề của thị trường vì cơ hội tăng tốc vẫn hiện diện nhưng chưa đủ rõ ràng để tạo nên một xu hướng bứt phá mạnh mẽ.

Trong trường hợp dòng vốn ngoại cải thiện và duy trì trạng thái tích cực, VN-Index dự kiến dao động trong vùng 1.816–2.040 điểm, trên nền kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 17–18%. Song, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ động thái của nhà đầu tư ngoại, cùng những chuyển động của kinh tế vĩ mô và môi trường thể chế trong năm 2026.

Ông Hồ Sỹ Hòa - Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư Chứng khoán DNSE.

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Hoà cho rằng thị trường chứng khoán năm 2026 sẽ đứng trước sự đan xen của 2 lực tác động trái chiều. Một bên là áp lực đến từ xu hướng lãi suất gia tăng, bên kia là kỳ vọng chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng. Hai yếu tố này sẽ đóng vai trò dẫn dắt, định hình nhịp vận động cũng như cấu trúc của thị trường trong suốt cả năm.

Xét về tác động cụ thể, đà tăng của lãi suất được đánh giá là yếu tố kém thuận lợi cho thị trường, nhất là trong ngắn hạn. Theo các kịch bản dự báo, lãi suất huy động trong năm 2026 có thể tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản nếu tốc độ tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn tín dụng. Diễn biến này khiến chi phí vốn gia tăng, thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp và tạo thêm áp lực lên thị trường.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của lãi suất không phân bổ đồng đều. Những doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính lành mạnh, dòng tiền ổn định sẽ chịu tác động hạn chế hơn, trong khi nhóm phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính dễ đối mặt rủi ro lớn hơn, qua đó làm rõ nét xu hướng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, câu chuyện nâng hạng thị trường mang ý nghĩa dài hơi. Việc được nâng hạng không chỉ có giá trị về mặt biểu trưng, mà còn tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn từ các quỹ chỉ số và nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Song, tác động này thường diễn ra theo lộ trình, khó tạo hiệu ứng tức thời trong ngắn hạn, vì vậy cần được đặt trong bức tranh tổng thể thay vì kỳ vọng vào những biến động nhanh.

Nhìn chung, năm 2026 được dự báo sẽ là giai đoạn đầu tư nhiều thử thách. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt nhưng có chiều sâu, dựa trên việc đánh giá bối cảnh vĩ mô, môi trường thể chế, nhịp vận động của dòng vốn ngoại, đồng thời sàng lọc doanh nghiệp phù hợp với từng kịch bản kinh tế khác nhau.

Theo chuyên gia DNSE, đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, nhà đầu tư cần có sự tỉnh táo, hiểu rõ chiến lược của mình, thay vì đầu tư FOMO hay chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn của chỉ số.