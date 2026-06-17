Bộ Tài chính nói về đề xuất cho phép hộ kinh doanh dưới 5 tỷ đồng/năm nộp thuế khoán

Lãnh đạo Cục Thuế (Bộ Tài Chính) cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Nói đến đề xuất nghiên cứu áp dụng thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm, sáng 17/6, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) - cho biết việc chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai được triển khai theo chủ trương của Trung ương và đã được cụ thể hóa trong chương trình hành động của Chính phủ.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Gần đây, một số hiệp hội và chuyên gia đề xuất nghiên cứu áp dụng cơ chế thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng mỗi năm, thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài hằng năm theo 3 bậc.

Theo ông Sơn, thay đổi lớn nhất hiện nay không nằm ở mức thuế suất mà ở phương thức quản lý thuế. Nếu trước đây hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế thì nay ngưỡng này đã được nâng lên 1 tỷ đồng/năm.

Với nhóm hộ kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, mức thuế suất cơ bản vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, thay vì cơ quan thuế xác định như trước, người nộp thuế sẽ chủ động kê khai doanh thu theo tháng hoặc theo quý.

"Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh. Nhiều phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các gói dịch vụ phù hợp với từng quy mô kinh doanh đã được cung cấp, trong đó có nhiều gói miễn phí trong giai đoạn đầu", ông Mai Sơn nói.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) trả lời tại họp báo Bộ Tài chính sáng 17/6. Ảnh: Hoàng Dung.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, nghĩa vụ thuế về cơ bản không thay đổi về mức thuế suất, mà điểm khác biệt chủ yếu nằm ở cách xác định doanh thu và phương thức kê khai. Các hộ kinh doanh sẽ tự kê khai doanh thu thực tế theo tháng hoặc quý để xác định số thuế phải nộp.

Nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi, cơ quan thuế đã phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ triển khai nhiều công cụ hỗ trợ như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số cùng các gói dịch vụ được thiết kế phù hợp với từng loại hình và quy mô hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết có 98% hộ kinh doanh thuộc diện kê khai đã thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn. Trong quá trình chuyển đổi, cơ quan thuế cũng duy trì việc theo dõi sát sao, đồng thời hỗ trợ trực tiếp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Ông Sơn đánh giá việc triển khai phương thức quản lý mới bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Việc kê khai doanh thu theo thực tế cũng giúp hạn chế tình trạng doanh thu biến động nhưng không được cập nhật kịp thời như trước đây, qua đó giảm nguy cơ thất thu ngân sách từ thuế.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế chính sách. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để mở rộng các công cụ hỗ trợ, giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn.

Cơ quan Thuế tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền để tạo thuận lợi hơn nữa cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

"Khi có những đề xuất thực sự giúp tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định", ông Mai Sơn cho biết.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính đã ghi nhận đề xuất nâng ngưỡng doanh thu từ 1 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng/năm cùng một số kiến nghị cụ thể khác. Cơ quan quản lý nghiên cứu, đánh giá và nếu cần thiết sẽ đề xuất điều chỉnh phù hợp.