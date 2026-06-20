Nhóm Âu Lạc áp sát mốc 10% vốn Ngân hàng ACB: Nước cờ nào đang được tính toán?

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, nhóm Âu Lạc đã mạnh tay gom hàng trăm triệu cổ phiếu Ngân hàng ACB và tiến gần hơn tới ngưỡng giới hạn sở hữu 10% vốn của ngân hàng, một mức có thể tạo ảnh hưởng quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Liên tục gia tăng sở hữu tại ACB, nhóm Âu Lạc đang toan tính điều gì?

Cơ cấu cổ đông tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục có sự dịch chuyển đáng chú ý khi nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Âu Lạc gia tăng mạnh tỷ lệ sở hữu chỉ trong thời gian ngắn.

Theo báo cáo mới công bố, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB trong phiên giao dịch ngày 12/6.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do bà Jenny nắm giữ tăng từ hơn 135,6 triệu đơn vị lên hơn 151,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu từ 2,64% lên 2,95% vốn điều lệ ngân hàng.

Nếu cộng thêm số cổ phần của các cá nhân liên quan, tổng số lượng cổ phần mà nhóm Âu Lạc nắm giữ tại Ngân hàng ACB đã lên tới 492,7 triệu đơn vị, tương đương 9,59% vốn điều lệ - tức gần sát mốc 10%.

Cần nhắc lại rằng, nhóm cổ đông liên quan đến hệ sinh thái Âu Lạc do bà Ngô Thu Thủy làm chủ tịch lần đầu tiên lộ diện chính thức tại ACB vào tháng 7/2024 khi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực, buộc các ngân hàng phải công khai danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên.

Song khi đó nhóm Âu Lạc vẫn chưa phải là cổ đông lớn. Tính đến cuối năm 2025, danh sách do ACB công bố bà Ngô Thu Thủy – Chủ tịch CTCP Âu Lạc trực tiếp nắm giữ 1,39% và bà Nguyễn Thiên Hương Jenny (con gái bà Thủy) cầm khoảng 2,3% vốn điều lệ ACB.

Diễn biến cổ phiếu ACB từ đầu năm đến nay. Nguồn: TradingView.

Tuy nhiên chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, nhóm này đã liên tục gia tăng sở hữu tại ACB với ít nhất 4 lần công bố thông tin theo quy định Thông tư 96 (mọi cá nhân hoặc nhóm người sở hữu từ 5% cổ phần trở lên phải công bố thông tin mỗi khi tăng/giảm vượt 1%).

Ngày 26/3/2026, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thủy lần đầu công bố trở thành cổ đông lớn tại ACB với tổng sở hữu hơn 257,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,01% vốn.

Ngày 1/6, nhóm cổ đông Âu Lạc tiếp tục báo cáo nâng sở hữu tại ACB. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny – con trai bà Thủy báo cáo đã mua vào 1,36 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, cá nhân này nâng sở hữu từ 79,49 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,55%) lên mức 80,85 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 1,57%).

Hành động này cũng đã giúp nâng tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm Âu Lạc tại ngân hàng thương mại từ 5,01% lên 7,01%, tính tại ngày 1/6.

Ít lâu sau, ngày 5/6, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny tiếp tục mua thêm gần 1,96 triệu cổ phiếu ACB. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu cá nhân ông Hiếu và những người liên quan tăng từ 8,09% vốn điều lệ ACB, xét tại ngày 5/6.

Như vậy nếu tính thêm cả đợt mua gom hôm 12/6, thì so với thời điểm cuối tháng 3 - thời điểm nhóm Âu Lạc lần đầu xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của ACB với tỷ lệ sở hữu 5,01%, quy mô nắm giữ đã tăng thêm hơn 235 triệu cổ phiếu.

Xét riêng về quy mô cổ phiếu nắm giữ, lượng cổ phần do nhóm Âu Lạc sở hữu hiện vượt đáng kể so với nhiều quỹ cổ đông (như Dragon Financial Holdings Limited, Sather Gate Investments Limited, Smallcap World Fund).

Bà Ngô Thu Thủy - Chủ tịch CTCP Âu Lạc.

Với tần suất và khối lượng lớn, nhóm Âu Lạc đang tiến gần hơn tới ngưỡng giới hạn 10%, một mức có thể tạo ảnh hưởng quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt trong các vấn đề biểu quyết về nhân sự HĐQT, chiến lược kinh doanh và phân phối lợi nhuận của ngân hàng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc nhóm Âu Lạc đã thoái vốn nhưng nay trở lại là cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy cho biết nhóm Âu Lạc đã có khoảng thời gian hơn 20 năm đồng hành cùng ngân hàng. Tỷ lệ sở hữu của nhóm này có thời điểm trên hoặc dưới ngưỡng 5% tùy theo cơ cấu tài chính, song cam kết gắn bó lâu dài với ngân hàng vẫn được duy trì.

Ngoài Âu Lạc, ACB còn những nhóm cổ đông nào?

Đối trọng trực tiếp của nhóm Âu Lạc là nhóm cổ đông do ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch ACB dẫn dắt, bao gồm bà Đặng Thị Thuỷ (mẹ ruột ông Huy) và các cá nhân liên quan. Ông Huy là con trai của cố Chủ tịch Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ACB.

Theo báo cáo quản trị cuối năm 2025, cá nhân Chủ tịch Trần Hùng Huy và mẹ ruột nắm giữ tổng cộng 4,621% vốn nhà băng

Nếu tính thêm cả người liên quan bà Đặng Thu Thủy – người cũng đang là Thành viên HĐQT ACB, tổng tỷ lệ của cả nhóm lên tới 12,68% vốn, tính tại ngày 13/2/2026.

Bên cạnh nhóm Âu Lạc và nhóm liên quan gia đình Chủ tịch Trần Hùng Huy, một nhóm cổ đông cũng gắn bó nhiều năm với ACB là nhóm liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Đức Kiên (còn gọi "bầu" Kiên).

Theo báo cáo công khai lợi ích liên quan của các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ cập nhật đến thời điểm 13/2/2026, ông Nguyễn Đức Kiên đang nắm 2,81% vốn tại ACB.

Bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Kiên nắm 3,5% vốn. Nhóm cổ đông liên quan đến bà Đặng Ngọc Lan (bao gồm ông Kiên) nắm 6,73%. Tổng cộng, tính đến 13/2/2026, bà Đặng Ngọc Lan và nhóm cổ đông liên quan sở hữu 525,32 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10,23%.

Như vậy, việc sở hữu cổ phần tại ACB đang được phân chia thành "thế chân vạc", với nhóm Chủ tịch Trần Hùng Huy là 12,68% vốn, nhóm “bầu Kiên” là 10,23%. Còn nhóm Âu Lạc cũng đã đưa tỷ lệ lên 8,09%.

ACB chuẩn bị chi hàng nghìn tỷ đồng trả cổ tức

Động thái tăng sở hữu của nhóm Âu Lạc diễn ra ngay trước thời điểm ACB chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/6 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Tổng tỷ lệ cổ tức năm nay là 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu, với tổng giá trị chi trả hơn 10.273 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.595 tỷ đồng tiền mặt, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, thanh toán vào ngày 23/6.

Song song, ACB dự kiến phát hành hơn 667,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ từ 51.366 tỷ đồng lên khoảng 58.044 tỷ đồng.

Với việc sở hữu 492,7 triệu cổ phiếu, dựa theo tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu đã ấn định; dự kiến nhóm Âu Lạc chuẩn bị nhận gần 345 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cùng 64 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Trong khi đó, dự kiến nhóm cổ đông liên quan gia đình Chủ tịch Trần Hùng Huy sẽ nhận khoảng 456 tỷ đồng cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 7%) và 84,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 13%).

Đối với nhóm bầu Kiên, nhóm sẽ nhận về khoảng gần 368 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và gần 68,3 triệu cổ phiếu.