Giá vàng SJC hôm nay giảm thêm 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 18/6.

Mức giá trên được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết sáng nay, 19/6.

Như vậy, mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 144,7-147,7 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với sáng 18/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với ngày 18/6.

Giá vàng thế giới giảm 4,8 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 19/6 giao dịch ở mức 4.175 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.440 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 133 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 4,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch ngày 19/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu phải gánh chịu áp lực xả hàng dữ dội, đẩy giá vàng thế rơi sâu xuống dưới mốc 4.200 USD/ounce. Cú sụt giảm mạnh này đã quét sạch hoàn toàn thành quả tăng trưởng tích lũy từ đầu tuần, khi các tín hiệu "diều hâu" đanh thép phát đi từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hoàn toàn lấn át hiệu ứng tâm lý tích cực từ thỏa thuận hòa bình Trung Đông.

Mặc dù hiệp định Mỹ - Iran đã kéo giá dầu thô lao dốc và giải tỏa triệt để nỗi lo ngại về cú sốc lạm phát phi mã, song "bàn tay sắt" của Fed trong việc định hướng thắt chặt tiền tệ mới chính là biến số cốt lõi bóp nghẹt động lực tăng trưởng của tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Trước đó, tại kỳ họp chính sách hôm 17/6, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành đúng như Phố Wall dự báo, nhưng cơ quan này lại bất ngờ kích hoạt làn sóng thao túng tâm lý khi phát đi tín hiệu đồng thuận ngày càng cao đối với các đợt tăng lãi suất bổ sung ngay trong năm nay. Trong bối cảnh chi phí vay vốn toàn cầu có xu hướng đắt đỏ hơn dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh, chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng bị đẩy lên mức cực hạn, buộc các định chế tài chính lớn phải ráo riết hạ tỷ trọng phòng thủ để dịch chuyển dòng vốn sang các kênh tài sản có hiệu suất sinh lời cao hơn.

Ở một diễn biến khác, giới đầu cơ quốc tế đang đón nhận những tín hiệu cải thiện tích cực đầu tiên về điều kiện hàng hải qua Eo biển chiến lược Hormuz sau khi thỏa thuận hòa bình lâm thời Mỹ - Iran chính thức có hiệu lực, khép lại chuỗi ngày xung đột vũ trang kéo dài — nguyên nhân gây ra đứt gãy nguồn cung năng lượng nghiêm trọng nhất lịch sử vĩ mô. Mặc dù vậy, tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch vẫn đang bị găm giữ ở mức cao. Giới phân tích vận tải biển nhận định, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động giao thương và dòng chảy năng lượng quốc tế quay trở lại mức đỉnh trước khi cuộc chiến bùng nổ vào cuối tháng 2 sẽ là một bài toán cơ cấu phức tạp, đòi hỏi thời gian chuyển tiếp kéo dài ít nhất vài tháng tới.

Giá bitcoin cũng giảm

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/06/2026), giá Bitcoin đã chính thức đứt gãy khỏi vùng đệm kỹ thuật quan trọng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 62.961 USD/BTC, ghi nhận mức sụt giảm mạnh 2,6% trong 24 giờ qua. Thị trường hứng chịu áp lực xả hàng dồn dập sau khi các tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoàn toàn chiếm lĩnh tâm lý giới đầu tư, lấn át hệ quả tích cực từ hiệp định hòa bình lâm thời Mỹ - Iran vừa chính thức có hiệu lực.

So với mức giá của 7 ngày trước (63.541 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 0,9%. Cú "quay xe" bất ngờ này đã bẻ gãy hoàn toàn trục hồi phục kỹ thuật của tuần, đẩy phe bò vào thế phòng thủ bị động khi mốc nâng đỡ tâm lý 65.000 USD bị xuyên thủng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn ghi nhận hiệu suất sụt giảm 18,8% so với mức ghi nhận một tháng trước (77.509 USD/BTC). Sự nới rộng trở lại của biên độ sắc đỏ trong chu kỳ 30 ngày cho thấy thị trường đang phải trải qua một pha "thay máu" danh mục và định giá lại dòng vốn toàn diện.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 184 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.262 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.