Miệt mài gom cổ phiếu Techcombank, ái nữ nhà ông Hồ Hùng Anh giàu hơn cả chủ tịch FPT, Gelex

Hồ Thủy Anh, con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh lần đầu mua cổ phiếu TCB vào năm 2021 và gom mạnh cổ phiếu nhà băng trong năm 2023.

Con gái ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) gây chú ý khi nắm giữ lượng lớn cổ phiếu TCB dù không tham gia điều hành hay nắm giữ chức vụ nào tại ngân hàng. Khối tài sản của cô liên tục tăng trưởng trong những năm qua nhờ quá trình tích sản cổ phiếu và hưởng lợi từ đà tăng giá trên thị trường chứng khoán.

Mọi hình ảnh và thông tin về Hồ Thủy Anh, con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đều được giữ kín.

Miệt mài gom cổ phiếu Techcombank

Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001), con gái ông Hồ Hùng Anh được giới đầu tư biết tới vào giữa năm 2021 khi lần đầu mua vào cổ phiếu Techcombank. Song, mọi hình ảnh và thông tin về cô cho đến nay đều được giữ kín.

Theo thống kê, từ ngày 12/7 đến 16/7/2021, con gái ông Hùng Anh mua gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB theo giao dịch thoả thuận. Ước tính, Thủy Anh phải chi hơn 1.100 tỷ đồng để thực hiện giao dịch vào thời điểm đó.

Tháng 9/2023, con gái ông Hùng Anh mua thêm gần 82,2 triệu cổ phiếu TCB, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 104,6 triệu đơn vị, tương đương 2,98% vốn điều lệ của Techcombank. Ước tính số tiền bỏ ra khoảng 2.700 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, Thủy Anh tiếp tục mua vào gần 67,7 triệu cổ phiếu TCB. Sau giao dịch, cô đã nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 172,3 triệu đơn vị, tương ứng 4,9% vốn.

Từ đó đến nay, ái nữ nhà Chủ tịch Techcombank vẫn giữ tỷ lệ sở hữu nhưng số lượng cổ phiếu tăng lên do nhà băng thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Diễn biến giá cổ phiếu TCB từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, Thủy Anh nắm hơn 344 triệu cổ phiếu TCB, xấp xỉ 4,9% vốn điều lệ.

Chốt phiên 19/6, cổ phiếu TCB dừng tại 30.950 đồng/đơn vị, giúp khối tài sản của con gái ông Hồ Hùng Anh vượt mốc 10.750 tỷ đồng.

Với số tài sản trên, độ giàu có Thuỷ Anh vượt nhiều doanh nhân tên tuổi trên sàn chứng khoán như Chủ tịch FPT Trương Gia Bình (hơn 8.400 tỷ đồng), Chủ tịch Gelex Nguyễn Văn Tuấn (hơn 9.400 tỷ đồng), nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn (hơn 10.000 tỷ đồng)…

Gia đình ông Hồ Hùng Anh nắm bao nhiêu vốn tại Techcombank?

Một chi tiết đáng chú ý là không chỉ Thủy Anh mà các thành viên khác trong gia đình Chủ tịch Techcombank cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phần tại ngân hàng.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Techcombank, ông Hồ Hùng Anh nắm hơn 78,6 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,1% vốn. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (vợ ông Hùng Anh) nắm hơn 348,2 triệu cổ phiếu TCB, hơn 4,9% vốn.

Hiện tại, ông Hùng Anh và vợ đều nằm trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. Trong đó, Chủ tịch Techcombank còn được Forbes xếp hạng là tỷ phú USD của Việt Nam, cập nhật đến ngày 19/6, ông sở hữu khối tài sản ròng lên tới 2,1 tỷ USD.

Tiếp đến là Hồ Anh Minh, sinh năm 1995, con trai ông Hùng Anh hiện sở hữu hơn 344,6 triệu cổ phiếu TCB, xấp xỉ 4,9% vốn. Hiện tại, ông Minh đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Masterise Group, đồng thời sở hữu hơn 10% cổ phần tại One Mount Group - hệ sinh thái công nghệ do Vingroup và Techcombank đồng sáng lập.

Trong khi đó, Hồ Minh Anh, con gái út của Chủ tịch Hồ Hùng Anh hiện sở hữu hơn 144 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 2% vốn.

Bà Nguyễn Hương Liên, em dâu ông Hồ Hùng Anh nắm hơn 139 triệu cổ phiếu TCB, hơn 1,9% vốn.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TCB tại ngày 31/12/2025. Nguồn: Báo cáo quản trị.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Techcombank ghi nhận 8.870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 23% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Techcombank đã xây dựng 2 kế hoạch kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau.

Kịch bản 1 khi xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ lên 37.500 tỷ đồng. Kịch bản 2 khi xung đột kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ít hơn so với kịch bản trước đó là 35.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner đánh giá môi trường kinh doanh năm nay tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. "Những thay đổi trong nhu cầu bên ngoài, chuỗi cung ứng hoặc điều kiện tài chính quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước và tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng nếu diễn biến thực tế khác với các kỳ vọng ban đầu".