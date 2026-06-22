Quỹ đất của các “ông lớn” Vingroup, Sun Group, T&T đang ra sao?

Trong bối cảnh Vinhomes bất ngờ tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất, cuộc đua tích lũy giữa các đại gia vẫn chưa hạ nhiệt. Nếu Vingroup giữ vị thế số 1 thì Sun Group, T&T Group đang nổi lên là những cái tên tăng tốc mạnh nhất trong 2 năm qua.

“Quán quân” Vingroup với tham vọng tiến tới 50.000 ha

Suốt hơn một thập kỷ qua, Vingroup và đặc biệt là Vinhomes luôn được xem là “vua quỹ đất” của thị trường địa ốc Việt Nam. Theo báo cáo gửi cổ đông, đến cuối năm 2025, Vinhomes đang sở hữu khoảng 29.500 ha quỹ đất, tăng gần 10.000 ha chỉ sau 2 năm.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn có gần 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư với tổng diện tích khoảng 20.000 ha. Nếu toàn bộ được bổ sung vào danh mục phát triển, “kho đất” mà Vinhomes kiểm soát sẽ tiệm cận 50.000 ha.

Nếu quy đổi, 50.000 ha tương đương khoảng 500 km2, gần bằng 60% diện tích tỉnh Bắc Ninh trước khi sáp nhập, đồng thời lớn hơn diện tích của nhiều thành phố trực thuộc tỉnh trên cả nước.

Để dễ hình dung, gần 50.000 ha của Vinhomes tương đương diện tích của gần 120 đại đô thị cỡ Ocean Park tại Gia Lâm, gần 180 khu đô thị cỡ Smart City ở phía Tây Hà Nội hoặc hơn 180 dự án quy mô tương đương Grand Park tại TP.HCM.

Nói cách khác, đây không còn đơn thuần là quỹ đất của một doanh nghiệp, mà là nguồn lực đủ để kiến tạo hàng loạt đô thị quy mô lớn trong nhiều năm tới.

Quỹ đất của Vingroup hiện trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh đến TP.HCM, Long An, Khánh Hòa và Cần Giờ. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp liên tục triển khai các đại đô thị quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha như Ocean City, Grand Park, Green Paradise Cần Giờ hay hàng loạt dự án mới tại Long An, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Dù tuyên bố tạm dừng mở rộng quỹ đất, Vingroup vẫn đang sở hữu lợi thế rất lớn trước các đối thủ nhờ “của để dành” lên tới hàng chục nghìn ha đã tích lũy trong nhiều năm.

“Ông vua nghỉ dưỡng” Sun Group chuyển mình thành đại gia đô thị

Dù chưa từng công bố quy mô quỹ đất, Sun Group hiện được đánh giá là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất tại Việt Nam với sự hiện diện tại hơn 20 tỉnh, thành phố.

Theo thống kê từ website của tập đoàn này, Sun Group sở hữu khoảng 80 dự án thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có 33 dự án bất động sản. Dựa trên các dự án đã hoàn thành, đang triển khai và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô quỹ đất mà tập đoàn phát triển và kiểm soát được ước tính đã vượt 20.000 ha.

Trước năm 2023, Sun Group được biết đến nhiều hơn với vai trò nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Những cái tên như Sun World Ba Na Hills, Sun World Hạ Long, cáp treo Fansipan, Hòn Thơm hay InterContinental Danang Sun Peninsula Resort… đã trở thành biểu tượng của du lịch Việt Nam.

Quỹ đất của tập đoàn khi đó tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc, bên cạnh một số dự án nhà ở cao cấp tại Hà Nội như Sun Grand City Ancora Residence, Sun Grand City Thụy Khuê Residence.

Tuy nhiên, từ năm 2024, Sun Group bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh nhất kể từ khi thành lập. Hàng loạt dự án đô thị quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha liên tục xuất hiện tại Hà Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM và Phú Quốc.

Dấu ấn nổi bật là Sun Urban City rộng 420 ha tại Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình) cùng các dự án tại Mê Linh (205 ha), Bắc Ninh (199 ha), tổ hợp khoáng nóng Kim Bôi - Lạc Sơn gần 585 ha, Sun Elite City Hạ Long 324 ha, dự án casino Vân Đồn hơn 244 ha, quần thể du lịch Mẫu Sơn gần 700 ha và Xanh Island tại Cát Bà.

Đà Nẵng tiếp tục là “đại bản doanh” với quỹ đất khoảng 1.900 ha, nổi bật là khu đô thị Nam Đà Nẵng rộng khoảng 1.000 ha, quần thể Bà Nà - Suối Mơ 806 ha. Tập đoàn đồng thời mở rộng sang Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và đặc biệt là Khánh Hòa - nơi ngoài khu đô thị Cổ Mã 235 ha, Sun Group còn đang phát triển khu đô thị mới Tu Bông quy mô hơn 2.579 ha tại vịnh Vân Phong.

Phú Quốc - “thủ phủ” của Sun Group.

Ở phía nam, Phú Quốc tiếp tục là “thủ phủ” của Sun Group với quỹ đất ước tính khoảng 1.000 ha, bên cạnh các dự án mới như An Tây 724 ha tại TP.HCM và khu đô thị Hiệp Hòa 290 ha tại Đồng Nai.

Cùng với đó, Sun Group mở rộng quỹ đất thông qua các dự án BT tại Hà Nội. Hai dự án BT với tổng mức đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng có thể giúp doanh nghiệp nhận về khoảng 440 ha đất đối ứng tại Đông Anh, Phù Đổng, Sơn Đồng và An Khánh.

Còn tại TP.HCM, Sun Group cũng đề xuất nhiều quỹ đất thanh toán liên quan đến các dự án hạ tầng với tổng diện tích hơn 360 ha.

T&T Group và cuộc đua gom đất thần tốc của bầu Hiển

Tương tự Sun Group, dù chưa từng công bố chính thức quy mô quỹ đất, T&T Group của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) cũng được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tư nhân sở hữu danh mục dự án lớn nhất Việt Nam với sự hiện diện tại hơn 20 tỉnh, thành phố.

Việc bầu Hiển liên tục xuất hiện trong các cuộc làm việc với nhiều địa phương, cùng hàng loạt đề xuất đầu tư quy mô lớn từ Bắc vào Nam, cho thấy tham vọng mở rộng quỹ đất mạnh mẽ của tập đoàn này. Dựa trên các dự án đã triển khai, đang thực hiện và các đề xuất đầu tư công khai, quy mô quỹ đất của T&T hiện được ước tính vào khoảng 11.000 - 15.000 ha.

Tại Quảng Trị, doanh nghiệp đã triển khai khu dịch vụ du lịch Gio Hải rộng 22 ha, đồng thời nghiên cứu khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ quy mô gần 379 ha cùng khu đô thị phía Đông TP Đông Hà rộng gần 49 ha.

Ở phía nam, T&T phát triển đại đô thị sinh thái thông minh T&T City Millennia tại Long An rộng hơn 267 ha, khu đô thị Mỹ Khánh 315 ha tại An Giang và đề xuất khu du lịch, sân golf hồ Tà Lọt thuộc Khu du lịch Núi Cấm quy mô khoảng 600 ha.

Tại Cần Thơ, tập đoàn đang nghiên cứu 3 khu đô thị với tổng diện tích khoảng 554 ha. Ngoài ra, tập đoàn còn đề xuất 2 đại đô thị mới tại Đắk Lắk quy mô gần 1.000 ha.

Quy mô quỹ đất của T&T hiện được ước tính vào khoảng 11.000 - 15.000 ha.

Miền Bắc đang trở thành một trong những địa bàn trọng điểm của T&T Group. Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đề xuất và triển khai chuỗi dự án với tổng quy mô hơn 1.390 ha, nổi bật là khu đô thị mới Ngòi Con Tên và Liên hợp y tế, thể thao cấp vùng rộng 1.067 ha.

Ngoài ra, tập đoàn đề xuất đầu tư thêm 2 dự án mới theo quy hoạch tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh gồm: khu đô thị Hương Gián (phường Tân Tiến); khu tổ hợp công viên nghiên cứu đổi mới sáng tạo công nghệ cao Bắc Giang (phường Cảnh Thụy), quy mô khoảng 440 ha.

Đáng chú ý, tại Thái Nguyên, T&T đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư 5 dự án với tổng vốn hơn 46.000 tỷ đồng. Nổi bật nhất là tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao và đô thị sinh thái Đông Tam Đảo cùng tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, có quy mô lên tới 5.250 ha.

Với chiến lược âm thầm nhưng liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương, T&T Group đang nổi lên như một thế lực mới trên bản đồ địa ốc.

Dàn đại gia địa ốc âm thầm nắm giữ “của để dành” hàng nghìn ha

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, nhiều doanh nghiệp địa ốc khác cũng đang nắm giữ những quỹ đất đáng kể, tạo nền tảng cho tham vọng tăng trưởng dài hạn.

Dù trải qua nhiều biến động, FLC hiện vẫn sở hữu hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành với tổng quỹ đất khoảng 10.000 ha. Các tài sản trọng điểm của tập đoàn phân bổ tại Quy Nhơn, Sầm Sơn, Hạ Long, Quảng Bình, Gia Lai cùng nhiều địa phương khác.

Trong khi đó, hệ sinh thái THACO - Đại Quang Minh của ông Trần Bá Dương sở hữu hạt nhân là khu đô thị Sala rộng 257 ha tại Thủ Thiêm. Tuy nhiên, tham vọng lớn hơn nằm ở siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội với quy mô hơn 11.400 ha. Nếu được triển khai, liên danh THACO - Đại Quang Minh có thể tham gia khai thác khoảng 3.300 ha đất phát triển đô thị cùng hơn 5.000 ha đất đối ứng.

Tập đoàn DIC cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất quy mô lớn với khoảng 8.000 ha đất sạch tại nhiều vị trí chiến lược thuộc các khu vực vệ tinh của các đô thị lớn.

Không sở hữu quỹ đất đồ sộ như Vingroup, Sun Group hay T&T Group, Sunshine Group của ông Đỗ Anh Tuấn lại nổi bật nhờ nắm giữ nhiều khu đất vàng tại Hà Nội và TP.HCM. Theo tổng hợp của VietTimes, tập đoàn hiện phát triển và kiểm soát khoảng 4.000 - 6.000 ha đất, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và khu vực phía Nam.

Sunshine Group đang triển khai gần 20 dự án với tổng doanh thu còn lại ước tính khoảng 600.000 tỷ đồng, chưa bao gồm các dự án mới và những dự án đang hoàn thiện pháp lý. Bên cạnh các dự án cao cấp đã làm nên tên tuổi như Sunshine City, Noble West Lake hay Sunshine Sky City, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô thông qua hàng loạt đại dự án.

Đáng chú ý, Sunshine đang phát triển khu đô thị Handico Sunshine Metropolis tại Hà Nội theo mô hình liên danh với quy mô gần 700 ha, đồng thời chuẩn bị khởi công đại đô thị thông minh Grand Riveria tại Đông Anh với khoảng 50 tòa tháp trong quý IV năm nay.

Sunshine Group của ông Đỗ Anh Tuấn cũng đang trở lại mạnh mẽ trên đường đua quỹ đất với hàng loạt dự án quy mô lớn.

Tại phía Nam, tập đoàn hiện diện với các dự án Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat, cung cấp gần 10.000 sản phẩm. Đặc biệt, Sunshine đang theo đuổi siêu dự án Sunshine Rivernia City tại Đồng Nai với quy mô gần 2.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 818.000 tỷ đồng. Nếu được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là quân bài chiến lược giúp Sunshine Group tăng tốc trong cuộc đua tích lũy quỹ đất với các "ông lớn" địa ốc.

Với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, đến cuối năm 2025, tổng quỹ đất của doanh nghiệp đạt khoảng 6.655 ha, trong đó riêng TP.HCM và Đồng Nai chiếm gần 3.400 ha.

Novaland cũng đang sở hữu hơn 2.400 ha đất chưa triển khai, tập trung tại các khu vực chiến lược giàu tiềm năng về kinh tế và du lịch, tạo dư địa tăng trưởng đáng kể trong những năm tới.

Cùng với các “ông lớn” truyền thống, nhiều doanh nghiệp quy mô vừa cũng đang âm thầm gia tăng quỹ đất để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới.

Ecopark hiện sở hữu và phát triển khoảng 1.200-1.500 ha với các dự án tại Hưng Yên, Long An, Đồng Nai, Hải Phòng và Nghệ An. Từ một khu đô thị sinh thái duy nhất tại Hưng Yên, Ecopark đã dần mở rộng thành một hệ sinh thái bất động sản quy mô lớn trải dài nhiều địa phương.

Taseco Land đang sở hữu khoảng 1.000 ha quỹ đất và đặt mục tiêu nâng lên hơn 5.000 ha vào năm 2030. Doanh nghiệp này liên tục mở rộng hiện diện tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Trong khi đó, CEO Group hiện nắm khoảng 1.100 ha quỹ đất và đang chuẩn bị bổ sung thêm 15-20 dự án mới. Phú Quốc, Vân Đồn và Hà Nội tiếp tục là những thị trường chiến lược của doanh nghiệp...

Cuộc đua tích lũy quỹ đất những năm gần đây cũng cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý, thay vì phát triển các dự án vài chục ha như trước, nhiều doanh nghiệp đang hướng tới những đại đô thị quy mô hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ha.

Khi quỹ đất ngày càng trở thành tài sản chiến lược, lợi thế sẽ thuộc về những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, năng lực triển khai và hệ thống bán hàng đủ mạnh để biến "đất dự trữ" thành nguồn doanh thu trong dài hạn.