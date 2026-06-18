Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng mỗi lít

Kể từ ngày 1/6, Việt Nam chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học, chủ yếu là xăng E5 và E10.

Chiều 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Giá xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng xuống 20.126 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 2.343 đồng/lít xuống 23.534 đồng. Dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg về 16.680 đồng.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Ở kỳ điều hành này, nhà chức trách quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Cụ thể, cụ thể trích lập với dầu diesel và mazut lần lượt là 800 đồng, 650 đồng cho mỗi lít hoặc kg, xăng sinh học là 200 đồng/lít.

Kể từ ngày 1/6, Việt Nam chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học, chủ yếu là xăng E5 và E10.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị nhiều nội dung, đảm bảo điều kiện, lộ trình tốt nhất nhằm bảo đảm nguồn cung cũng như chất lượng nhiên liệu sinh học trước khi đưa ra thị trường.

Để triển khai lộ trình này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương, doanh nghiệp thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Về công tác kiểm soát chất lượng, ông Tân cho biết việc sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng E5, E10 phải tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các tiêu chuẩn cụ thể đối với nhiên liệu sinh học, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và ngăn ngừa tình trạng pha trộn không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, kiểm soát từ khâu sản xuất, phối trộn cho đến hệ thống phân phối, bán lẻ… tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra. Bản thân người dùng cũng nên có đánh giá, phản ánh; các đơn vị trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển cho đến đại lý bán lẻ cũng phải đảm bảo tự giám sát chất lượng.

Cùng với đó, cơ quan quản lý Nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương. Các Sở Khoa học và Công nghệ, Xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng. Việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất và theo phản ánh thực tế nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

Về nguồn cung, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân kỳ vọng với các giải pháp đồng bộ đang triển khai, chất lượng xăng sinh học sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng ở mức cao nhất.