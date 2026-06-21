Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Cổ đông Vinamilk, Vicostone nhận "mưa tiền mặt"

Từ ngày 22 - 26/6, nhiều doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu với tỷ lệ hấp dẫn.

Tuần tới, có 2 đơn vị cùng chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 23% (1 cổ phiếu nhận 2.300 đồng) là CTCP Kho vận Tân Cảng (Mã: TCW) và CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA (Mã: LBE).

Kho vận Tân Cảng thông báo 23/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 22/6, ngày chi trả dự kiến là 23/7.

Với gần 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Kho vận Tân Cảng cần bỏ ra khoảng 46 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài dự kiến nhận 27 tỷ đồng do nắm hơn 59% vốn.

Kể từ khi giao dịch UPCoM, Kho vận Tân Cảng thường xuyên trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao. Giai đoạn 2024 – 2025 là 23%, năm 2022 và 2023 cùng là 22%, năm 2021 là 20%.

Về lịch sử hình thành, Kho Vận Tân Cảng được thành lập từ năm 2010 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp kho bãi Tân Cảng và Xí nghiệp kho bãi Tân Cảng - Cát Lái. Hiện tại, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, khai thác kho bãi, vận tải và dịch vụ hậu cần cảng.

CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA chốt 24/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6, thời gian thanh toán dự kiến là 30/6. Công ty hiện có 3,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, như vậy số tiền cần bỏ ra để trả cổ tức là 6,2 tỷ đồng.

Thương mại và Dịch vụ LVA tiền thân là CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An, được thành lập năm 2004 trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Long An. Ban đầu, công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, kinh doanh thiết bị trường học và các sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, văn hóa.

Những năm gần đây, công ty đã có sự chuyển dịch đáng kể trong chiến lược kinh doanh. Bên cạnh hoạt động truyền thống liên quan đến sách và thiết bị giáo dục, doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực phân phối mỹ phẩm, vật phẩm tiêu dùng và một số sản phẩm chăm sóc sức khoẻ.

Cổ đông CTCP Vicostone (Mã: VCS) sắp nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 23/6, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 22/6. Ngày thanh toán dự kiến là 29/6.

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức là 320 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) nắm hơn 84% vốn sẽ bỏ túi gần 270 tỷ đồng. Hiện nay, cả Phenikaa Group và Vicostone đều nằm dưới quyền kiểm soát của doanh nhân Hồ Xuân Năng, ông hiện là Chủ tịch HĐQT của 2 doanh nghiệp này.

Kể từ khi niêm yết, Vicostone đều đặn trả cổ tức cho cổ đông (trừ năm 2012) với tỷ lệ dao động từ 5-60%, phần lớn trả bằng tiền. Năm 2025, doanh nghiệp chia cổ tức tỷ lệ 38%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông công ty đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2026. Việc quyết toán cổ tức sẽ được trình tại đại hội năm sau.

Tuần tới, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) thông báo 29/6 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6, thời gian thanh toán là 17/7.

Tỷ lệ thực hiện là 18,5%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.850 đồng. Vinamilk hiện có gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, như vậy, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 3.867 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Theo báo cáo quản trị, tính đến cuối năm 2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 36% vốn, dự kiến nhận gần 1.400 tỷ đồng. F&N Dairy Investments Pte., Ltd, cổ đông lớn sở hữu 22,29% vốn tại Vinamilk sẽ thu về hơn 860 tỷ đồng.

Đây là phần cổ tức còn lại của năm 2025 của Vinamilk sau khi tạm ứng cổ tức đợt 1 vào cuối năm ngoái. Sau khi hoàn tất đợt thanh toán này, tổng tỷ lệ cổ tức doanh nghiệp đạt 43,5%, hoàn thành kế hoạch cổ đông giao.

Trong những năm gần đây, Vinamilk duy trì mức cổ tức tiền mặt tương đối cao. Năm 2024, doanh nghiệp chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 43,5. Trước đó, vào các năm 2021, 2022 và 2023, tỷ lệ cổ tức tiền mặt đều ở mức 38,5%, tương ứng 3.850 đồng/cổ phiếu.