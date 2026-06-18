Đứt chuỗi tăng, giá vàng SJC hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 149,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 17/6.

Sáng 18/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 17/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 149,2-151,2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 17/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149,3-151,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 17/6.

Giá vàng thế giới giảm 500 nghìn đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/6 giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.433 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 13,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch ngày 18/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu giằng co quanh ngưỡng tâm lý 4.300 USD/ounce khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đặt bút ký kết một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột vũ trang với Iran. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này cam kết dỡ bỏ lập tức lệnh phong tỏa hàng hải để tái khơi thông huyết mạch Eo biển chiến lược Hormuz.

Các báo cáo ngoại giao chỉ ra rằng trong khi dòng chảy dầu thô được tự do lưu thông trở lại nhằm loại bỏ nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các bên sẽ tiếp tục duy trì bàn đàm phán trong thời gian tới để giải quyết các điều khoản gai góc hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và lộ trình nới lỏng trừng phạt kinh tế bổ sung.

Trong kỳ họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, Fed dù giữ nguyên lãi suất điều hành đúng như dự báo, nhưng cơ quan này lại bất ngờ phát đi tín hiệu đồng thuận ngày càng cao đối với các đợt tăng lãi suất bổ sung ngay trong năm nay.

Phát biểu trước giới truyền thông, ông Warsh kiên quyết từ chối đưa ra các chỉ dẫn tương lai về bước đi chính sách tiếp theo, song ông đặc biệt nhấn mạnh sự bất bình khi lạm phát liên tục neo cao vượt mục tiêu 2% suốt nhiều năm qua, đồng thời khẳng định cam kết tối thượng của Fed trong việc thắt chặt tiền tệ để khôi phục trạng thái ổn định giá cả.

Giá bitcoin giảm 1,9%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 18/06/2026, giá Bitcoin đang tạm thời đánh mất trục xoay tâm lý ngắn hạn, hiện giao dịch quanh ngưỡng 64.642 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 1,9% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (62.547 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh vẫn bảo toàn được mức tăng trưởng thặng dư đạt 3,4%.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm 15,7% so với mức ghi nhận một tháng trước (76.646 USD/BTC). Việc biên độ sắc đỏ của chu kỳ 30 ngày liên tục thu hẹp là minh chứng rõ nét cho thấy thị trường tài sản số đã chính thức khép lại chương giải chấp vĩ mô ngột ngạt vốn bị bóp nghẹt bởi cuộc khủng hoảng năng lượng vùng Vịnh trước đó.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 205 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.295 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.