Chủ tịch Nguyễn Như Hoàng Tuấn cùng tổng giám đốc, kế toán trưởng PECC3 bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam 3 lãnh đạo chủ chốt của PECC3, gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như Hoàng Tuấn, tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 (PECC3 - Mã: TV3) vừa công bố thông tin bất thường cho biết doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với 3 lãnh đạo chủ chốt của công ty.

Thông báo được Đảng bộ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 tiếp nhận ngày 8/6 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

PECC3 cho biết việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định các hoạt động của công ty hiện vẫn được tổ chức và triển khai theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) sẽ được công ty thực hiện công bố theo quy định.

Trước đó, ngày 16/5, CTCP tập đoàn PC1 (Mã: PC1) công bố thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch PC1 và nhiều lãnh đạo liên quan.

Ông Nguyễn Chơn Hùng (trái), ông Trịnh Văn Tuấn (phải).

Các lãnh đạo PC1 bị khởi tố và lệnh bắt tạm giam gồm: ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó yổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Theo PC1, các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản". Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó tổng Giám đốc PC1 cũng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Tới 21/5, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) công bố thông tin bất thường, cho biết Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng doanh nghiệp, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Trong thông tin công bố, PECC2 chưa nêu tội danh và hành vi bị cáo buộc của ông Nguyễn Chơn Hùng cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp dẫn thông báo của cơ quan điều tra cho biết việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan trên cả nước.

Ngày 22/5, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) công bố thông tin, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố.