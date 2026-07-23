Sắp trình diễn kính thực tế ảo, nhiều loại robot AI phục vụ ngành du lịch

Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành Khách sạn - Du lịch (HORECFEX) 2026 sẽ diễn ra ngày 20/8-21/8 tại Đà Nẵng với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà quản lý.

Chiều 23/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ban Tổ chức HORECFEX Vietnam 2026 tổ chức họp báo công bố sự kiện với chủ đề “ALL YOU NEED - Tri thức, Công nghệ, Nguồn cung và Kết nối”.

Đây là diễn đàn chuyên ngành lớn nhất dành cho ngành Khách sạn - Du lịch, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn là kính thông minh Rokid cho phép ghi hình góc nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề, phiên dịch đa ngôn ngữ thời gian thực và tương tác với trợ lý AI (OpenAI GPT, Google Gemini). Kính Meta Quest 3 tái hiện không gian 360 độ, hỗ trợ tour thực tế ảo (VR/MR) phục vụ bán hàng, đào tạo nhân sự và quảng bá điểm đến.

Hệ sinh thái robot AI cũng được trình diễn gồm: robot chó Unitree Robotics hỗ trợ tuần tra an ninh, cứu hộ; robot lễ tân OrionStar giao tiếp hơn 30 ngôn ngữ; robot phục vụ KEENON tham gia tiệc chiêu đãi.

Ông Phạm Ngọc Lợi, Giám đốc Công nghệ thông tin và Đổi mới sáng tạo HORECFEX Vietnam, khẳng định: “Tương lai không còn ở phía trước - nó đang ở ngay trong tầm nhìn của mỗi người. Với ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch, công nghệ không nhằm thay thế con người, mà giúp con người nhìn nhanh hơn, hiểu sâu hơn và phục vụ tinh tế hơn”.

Hệ sinh thái toàn diện “ALL YOU NEED”

Với hơn 40 phiên tham luận từ 55 diễn giả quốc tế, diễn đàn HORECFEX Vietnam 2026 sẽ tập trung vào AI, quản trị khách sạn, tối ưu doanh thu, chuyển đổi xanh, F&B và nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, không gian triển lãm quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu giải pháp công nghệ, thiết bị và nguồn cung cho lưu trú, ẩm thực, hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Người sáng lập và Chủ tịch HORECFEX Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ trưng bày sản phẩm hôm nay mà cùng kiến tạo ý tưởng cho ngày mai, xây dựng ngành khách sạn - du lịch Việt Nam đổi mới, thông minh và bền vững hơn”.

Khách mời trải nghiệm kính Meta Quest 3 tái hiện không gian 360 độ, hỗ trợ tour thực tế ảo (VR/MR) phục vụ bán hàng, đào tạo nhân sự và quảng bá điểm đến. Ảnh XM.

Cũng theo ông Quỳnh, diễn đàn sẽ kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng AI trong phát triển sản phẩm, gia tăng trải nghiệm của khách hàng và đưa thương hiệu doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng; đồng thời AI sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu mang tính cá nhân hoá dành cho khách hàng từ đó phục vụ tốt hơn, tạo nên khác biệt và lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Còn ông Andre Gentzsch, Phó Chủ tịch HORECFEX Việt Nam, nhấn mạnh công nghệ giúp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo giá trị bền vững cho du lịch Việt Nam.

HORECFEX Vietnam 2026 kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối thường niên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế cho ngành HORECA tại Đà Nẵng - trung tâm du lịch miền Trung.

Sự kiện hứa hẹn mang đến những giải pháp thực tiễn, giúp doanh nghiệp ứng dụng AI, robotics và công nghệ mới để tạo lợi thế cạnh tranh, cá nhân hóa trải nghiệm và phát triển bền vững.