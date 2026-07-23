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Du khách háo hức với Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Với chủ đề “Chạm về Nguyên bản” – Hành trình đánh thức mọi giác quan giữa mùa hè Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 đã diễn ra tối 23/7, tại công viên Biển Đông.

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Điểm mới nổi bật của Lễ hội năm nay là chuỗi các không gian trải nghiệm được thiết kế theo chủ đề, tạo nên một hành trình khám phá liên tục từ bình minh đến đêm khuya. Trong đó, Không gian Ẩm thực Chợ quê được tổ chức tại công viên Biển Đông.
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Không chỉ giới thiệu tinh hoa ẩm thực xứ Quảng mà còn tái hiện không gian văn hóa làng quê, làng nghề và đời sống bản địa, để mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về vùng đất và con người nơi đây.
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Không gian văn hóa làng quê, làng nghề Đà Nẵng
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Du khách nước ngoài trải nghiệm với trò bịt mắt đập niêu.
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Không gian ẩm thực vùng núi Đà Nẵng
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Một góc không gian chợ quê.
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Du khách đánh giá "sao" cho món Cao Lầu Hội An.
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Diễn ra xuyên suốt từ 22/7 - 26/7, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 cùng chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hoá, giải trí đánh dấu bước chuyển mới trong cách xây dựng sản phẩm du lịch của thành phố.
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Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn.
Không gian trình diễn được thiết kế với hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn, biểu trưng cho hành trình kết nối và khát vọng vươn xa của vùng đất bên sông – bên biển.

Không gian trình diễn được thiết kế với hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn, biểu trưng cho hành trình kết nối và khát vọng vươn xa của vùng đất bên sông – bên biển.

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Không chỉ tạo nên một không gian lễ hội sôi động, Đà Nẵng mong muốn mang đến cho người dân và du khách một hành trình trải nghiệm có chiều sâu, nơi mỗi hoạt động đều trở thành một “điểm chạm” để cảm nhận thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống bản địa bằng tất cả các giác quan.
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Ẩm thực gánh Hội An cũng góp mặt tại lễ hội.
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Những món ăn dân dã mang đậm chất Xứ Quảng.
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Du khách thích thú với làng nghề truyền thống Đà Nẵng
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Lần đầu tiên, Đà Nẵng giới thiệu Cung đường Tận hưởng biển Đà Nẵng tại bãi biển phía Bắc, công viên Biển Đông.
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Không gian nghệ thuật ven biển được tạo nên từ ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt - Những biểu tượng đặc trưng của miền biển như thuyền thúng, lưới cá, tre nứa và đèn lồng.
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Ngoài các chương trình trên, lễ hội còn có loạt các hoạt động trải nghiệm như: Đêm Diều Ánh sáng với khoảng 500 cánh diều phát sáng, tạo nên một bầu trời nghệ thuật rực rỡ bên bờ biển; Dạ tiệc ánh sáng biển với không gian biển đêm lãng mạn, ánh sáng nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực địa phương; chương trình trải nghiệm khám phá Đón nhịp chợ cá bình minh cùng ngư dân trên bãi biển Mân Thái…

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