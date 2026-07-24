Nguyên nhân VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm trong tuần này

Trong tuần này (20-24/7), VN-Index mất tổng cộng hơn 100 điểm. Có phiên, chỉ số này còn “bay” hơn 60 điểm.

Chốt phiên cuối tuần (24/7), VN-Index giảm 13,27 điểm (0,78%) xuống 1.686 điểm.

Cách đó một ngày (23/7), lực cầu bắt đáy gia tăng giúp VN-Index hồi phục hơn 30 điểm và đóng cửa tại 1.699 điểm.

Tuy nhiên, trong 3 ngày đầu tuần (20, 21 và 22/6), thị trường chứng khoán Việt lao đao khi VN-Index mất mốc 1.700 điểm.

Trong đó, phiên 22/7, VN-Index giảm tới 62,03 điểm (3,58%) xuống còn 1.668 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi đầu năm 2026 và cũng kéo chỉ số lùi về vùng thấp nhất trong gần 4 tháng qua.

Trong phiên 22/7, gần 310.000 tỷ đồng (tương đương 12 tỷ USD) vốn hóa trên cả 3 sàn đã bị thổi bay, làm gia tăng tâm lý bi quan của các nhà đầu tư.

Như vậy, tính tổng cộng trong tuần, chỉ số VN-Index mất hơn 100 điểm (chốt phiên 17/7 chỉ số này dừng ở mức 1.787 điểm), đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng với tổng giá trị bán ròng trong tuần đạt hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó tập trung bán VCB, VPB và ACB

Vì sao thị trường liên tục đỏ lửa?

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) - cho rằng thị trường tuần này chịu áp lực giảm điểm rõ rệt, chủ yếu đến từ các yếu tố vĩ mô và tâm lý tiêu cực từ phía nhà đầu tư.

Theo ông Minh, giá dầu tăng trở lại đã kéo theo nỗi lo lạm phát quay lại. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư lo ngại việc lãi suất có thể bị neo ở mức cao, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Vào cuối tuần, nhà đầu tư tiếp tục đón nhận một thông tin không mấy tích cực khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp áp thuế lên 60 nền kinh tế.

Thuế mới có hai mức là 10% và 12,5%, sẽ có hiệu lực từ ngày 24/7 (giờ Mỹ), thay thế thuế 10% hết hạn cùng thời điểm. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng với mọi quyết định.

Bên cạnh đó, áp lực “call margin” gia tăng trong tuần này khi VN-Index thủng mốc 1.780 điểm, điều này xảy ra ở những cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nói thêm về việc cổ phiếu PNJ, DGC liên tục bị bán tháo trong thời gian gần đây, ông Minh cho rằng các cổ phiếu cơ bản này lao dốc mạnh làm suy giảm niềm tin nhà đầu tư, đồng thời kích hoạt hiện tượng "call margin chéo”.

Vì khi nhiều mã mất thanh khoản và không thể bán được, các công ty chứng khoán buộc phải bán những cổ phiếu khác còn thanh khoản trong danh mục để thu hồi nợ khiến hiệu ứng "call margin chéo" xuất hiện.

Tuy nhiên, vị chuyên gia đánh giá đây chỉ là yếu tố tác động một phần vì sức ảnh hưởng của nhóm này lên toàn thị trường là không quá lớn. Lý do là từ năm 2025 đến nay, sóng của các cổ phiếu như PNJ, DGC khá yếu, không thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân mà chủ yếu do các tổ chức nắm giữ. Người chịu thiệt hại nặng nhất với các cổ phiếu này là các nhà đầu tư tổ chức.

Đâu là “điểm sáng” trong thời gian tới?

Theo ông Minh, mặc dù bức tranh chung có vẻ tối màu nhưng vẫn có tín hiệu tích cực cho thị trường trong thời gian tới.

Hiện tại, định giá thị trường đang ở mức thấp, nếu loại trừ nhóm Vingroup, P/E đang ở mức dưới 10 lần. Thông thường, trong giai đoạn thị trường khủng hoảng, nếu định giá rơi vào vùng 9-10 lần thì khả năng thị trường tạo đáy là rất cao.

Bất chấp rủi ro kép từ lạm phát và lãi suất trong quý II/2026, dữ liệu báo cáo cho thấy các doanh nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt. Nếu không có những căng thẳng địa chính trị trong thời gian tới thì tăng trưởng quý III và quý III sẽ tốt hơn con số quý II vừa rồi.

Một điểm đáng sáng là trong vài phiên gần đây, thị trường không còn phản ứng quá tiêu cực trước các thông tin về thuế hay lạm phát như thời gian trước (năm 2025).