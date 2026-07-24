Đà Nẵng có sân golf đầu tiên trên thế giới đạt đồng thời hai chứng nhận GEO

GEO Foundation for Sustainable Golf vừa trao đồng thời hai chứng nhận GEO Certified® Facility và GEO Certified® Development cho Hoiana Shores Golf Club, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới sở hữu sân golf đạt cả hai chứng nhận này.

Với thành tích này, Hoiana Shores Golf Club trở thành sân golf đầu tiên và Đà Nẵng là thành phố đầu tiên trên thế giới sở hữu đồng thời cả hai chứng nhận danh giá này.

Dấu mốc mới ghi nhận định hướng phát triển của Hoiana Shores Golf Club cũng như định vị sản phẩm du lịch golf của Đà Nẵng trong thời gian qua và tương lai.

Hoiana Shores Golf Club là sân golf link 18 hố tọa lạc trên vùng đất ven biển Đà Nẵng, gần phố cổ Hội An, được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Robert Trent Jones Jr.

Sân golf được xếp hạng trong nhóm những sân golf hàng đầu thế giới với địa hình cồn cát tự nhiên độc đáo, tầm nhìn hướng biển cùng hệ thống dịch vụ và tiện ích tiêu chuẩn quốc tế.

Không những vậy, Hoiana Shores Golf Club là một phần của tổ hợp nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy đổi mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành golf Đà Nẵng và trong khu vực.

Năm 2020, Hoiana Shores trở thành dự án sân golf đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận GEO Certified® Development. Tiếp nối nền tảng đó, câu lạc bộ áp dụng nền tảng OnCourse® nhằm theo dõi dữ liệu, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao tiêu chuẩn bảo dưỡng sân.

Đến năm 2025, Hoiana Shores đạt chứng nhận GEO Certified® Facility cho toàn bộ hoạt động vận hành, qua đó xác lập vị thế là sân golf đầu tiên trên thế giới sở hữu cả hai chứng nhận này.

Club House Hoiana Shores Golf Club. Ảnh : Hoiana Resort & Golf

Ông Sam Thomas, Giám đốc Phát triển của GEO Foundation for Sustainable Golf, cho biết: “So với thời điểm tôi đến đây trong giai đoạn xây dựng, có thể thấy đội ngũ Hoiana Shores đã nỗ lực rất nhiều để duy trì hiệu quả sử dụng tài nguyên và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái. Hoiana Shores đang thực sự dẫn đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam, và chúng tôi rất vui khi họ tiếp tục tìm đến GEO để cùng xây dựng định hướng phát triển và bứt phá trong những năm tới”.

Song song đó, Hoiana Shores đã hợp tác cùng GEO Foundation xây dựng Lộ trình Golf Bền vững dài hạn, tập trung vào bốn lĩnh vực chính: bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên, gắn kết cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết quả này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của Hoiana Shores, mà còn củng cố cam kết của Hoiana Resort & Golf trong việc phát triển một điểm đến du lịch có trách nhiệm tại miền Trung Việt Nam.