Diễn biến mới tại TV1 sau khi chủ tịch bị khởi tố

Ông Nguyễn Kim Cương, Tổng Giám đốc TV1 sẽ phụ trách hoạt động HĐQT công ty kể từ ngày 2/6.

HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Mã: TV1) quyết định kể từ ngày 2/6, ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TV1 sẽ phụ trách hoạt động HĐQT.

Ở chiều ngược lại, HĐQT công ty tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh kể từ ngày 2/6.

Trong thời gian này, ông Nguyễn Kim Cương sẽ thay mặt HĐQT ký các văn bản với tư cách Thành viên HĐQT được giao phụ trách HĐQT.

Ông Nguyễn Kim Cương. Ảnh: TV1.

Trước đó, vào ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh.

Việc khởi tố Chủ tịch HĐQT PECC1 diễn ra sau khi CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) công bố thông tin về việc một số lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại PC1, các cá nhân bị khởi tố gồm: ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; và bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

PC1 cho biết các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc PC1, cũng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Tại PECC2, công ty cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, do liên quan vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc.

Năm 2026, TV1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 642 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận, TV1 dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Đối với năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 10% mệnh giá.

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