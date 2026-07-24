Ai đã chi hàng nghìn tỷ đồng nỗ lực giải cứu cổ phiếu PNJ?

Sau 14h phiên 24/7, bảng điện giao dịch cổ phiếu PNJ liên tục nhảy khớp lệnh khi lực cầu bất ngờ được tung ra, quét gần như toàn bộ khối lượng bán. Nhờ đó PNJ có lúc "thoát" sàn nhưng chỉ duy trì trong ít phút ngắn ngủi.

Phiên giao dịch cuối tuần 24/7, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm kịch sàn từ khi mở cửa và gần như giữ giá 30.750 đồng/cp đến lúc kết phiên.

Hiện mã cổ phiếu này đang có giá thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2020, tức gần 6 năm qua.

Trong đó, vào phiên sáng, lượng cổ phiếu được giao dịch không quá sôi động với chỉ 1,1 triệu đơn vị. Thế nhưng sau 14h, bảng điện liên tục nhảy khớp lệnh khi lực cầu bất ngờ được tung ra, quét gần như toàn bộ khối lượng bán.

Lệnh mua chủ động này từ sau 14h đã giúp thị giá PNJ có lúc "thoát" sàn, tạm vọt lên 32.000 đồng/cp chỉ trong ít phút ngắn ngủi.

Tuy nhiên, do lượng đặt lệnh bán ở giá sàn 30.750 đồng/cp vẫn chất đống, khiến mã này giảm kịch biên độ trở lại.

Lực cầu xuất hiện lúc 14h đã hấp thụ một lượng lớn cổ phiếu PNJ đang nằm sàn. Tuy nhiên điều này chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Ảnh chụp màn hình.

Kết phiên, tổng khối lượng sang tay cổ phiếu PNJ lên tới hơn 41,3 triệu đơn vị. Đây là mức thanh khoản kỷ lục của cổ phiếu này kể từ khi được niêm yết trên sàn HoSE vào cuối tháng 3/2009. Tổng giá trị giao dịch của PNJ đạt gần 1.272 tỷ đồng

Tại thời điểm kết phiên, mã PNJ vẫn còn 423.000 cổ phiếu dư bán ở mức giá sàn. Con số này đã giảm rất sâu so với hàng triệu đơn vị được chờ khớp lệnh những phiên trước đây. Điều này cho thấy một lực cầu lớn đã hấp thu lượng cung chờ bán ra những phiên gần đây.

Như vậy, tính từ vùng hơn 63.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 7/2026, cổ phiếu PNJ đã giảm xuống còn 30.750 đồng/cp, tương đương mất hơn một nửa thị giá. Vốn hóa doanh nghiệp hiện còn khoảng 15.735 tỷ đồng.

Thanh khoản phiên 24/7 đạt mức kỷ lục kể từ khi PNJ niêm yết. Nguồn: Tổng hợp.

Khó khăn của PNJ bắt nguồn khi nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ Lab) bị điều tra trong vụ án liên quan hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu. Thông tin này đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, khiến nhiều người mang kim cương, vàng và trang sức đến hệ thống PNJ để bán lại.

Trong khi đó, hàng loạt nhóm quỹ ngoại lớn cũng bán bớt cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ.

Đầu tháng 7, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý cũng thông báo không còn là cổ đông lớn của PNJ sau khi bán gần 3,1 triệu cổ phiếu, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,99% vốn điều lệ.

Nối gót sau đó, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý báo cáo đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% sau giao dịch thực hiện ngày 16/7.

Trước giao dịch, nhóm quỹ này nắm giữ 25,85 triệu cổ phiếu, tương đương 5,05% vốn điều lệ. Sau khi bán ròng tổng cộng hơn 2,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 4,55% vốn.

Trong các quỹ thành viên của Dragon Capital, Gates Foundation Trust đã bán toàn bộ 112.893 cổ phiếu PNJ còn nắm giữ. Đây là đơn vị quản lý tài sản của Quỹ Bill & Melinda Gates - tổ chức từ thiện toàn cầu do Bill Gates và bà Melinda Gates sáng lập. Quỹ này đã đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL).

Bên cạnh đó, nhiều công ty chứng khoán đã đồng loạt loại cổ phiếu PNJ khỏi danh mục được cấp margin như SSI, TCBS, Chứng khoán Phú Hưng, Chứng khoán KIS.

Với nhà đầu tư, việc một cổ phiếu bị đưa tỷ lệ cho vay về 0% hoặc bị loại khỏi danh sách cấp ký quỹ có nghĩa cổ phiếu đó không còn được dùng để tạo sức mua margin mới tại công ty chứng khoán tương ứng. Cách xử lý với các khoản vay hoặc tài sản bảo đảm hiện hữu (nếu có) sẽ tùy thuộc vào quy định nội bộ của từng công ty chứng khoán.