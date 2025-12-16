Mỹ không kích tàu nghi chở ma túy khiến 8 người chết, Quốc hội dậy sóng

Quân đội Mỹ không kích ba tàu bị nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương khiến 8 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân trong chiến dịch Operation Southern Spear lên ít nhất 95.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 tàu bị cáo buộc buôn ma túy trên vùng đông Thái Bình Dương trong hôm đầu tuần, khiến 8 người thiệt mạng, theo thông báo của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM).

“Ngày 15/12, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào 3 tàu do các Tổ chức Khủng bố vận hành, tại vùng biển quốc tế”, SOUTHCOM viết trên mạng xã hội X. “Thông tin tình báo xác nhận các tàu này đang di chuyển dọc theo các tuyến buôn ma túy đã biết ở khu vực đông Thái Bình Dương và đang tham gia hoạt động vận chuyển ma túy”.

Theo SOUTHCOM, tính đến nay đã có ít nhất 95 người thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào những tàu bị nghi buôn ma túy, nằm trong chiến dịch mang tên Operation Southern Spear. Chính quyền Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết chiến dịch này nhằm mục tiêu cắt đứt các tuyến buôn bán ma túy. Gần đây nhất, vào ngày 4/12, quân đội Mỹ đã tấn công một tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương, khiến 4 người trên tàu thiệt mạng, theo một thông báo khác của SOUTHCOM.

Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi xoay quanh chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc buôn ma túy của chính quyền ông Trump.

Chính quyền Mỹ đã thông báo với Quốc hội rằng nước này đang ở trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy, bắt đầu từ cuộc tấn công đầu tiên hôm 2/9.

Trước đó, theo CNN, quân đội Mỹ đã tiến hành một đòn tấn công bổ sung (tấn công lần hai) nhằm vào một tàu bị nghi buôn ma túy hoạt động tại vùng Caribe cùng ngày, sau khi đòn tấn công ban đầu không tiêu diệt toàn bộ những người trên tàu. Một số nghị sĩ Dân chủ và các chuyên gia pháp lý cho rằng hành động này có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, thuộc đảng Dân chủ, cho biết hôm thứ Hai rằng toàn bộ các thượng nghị sĩ sẽ được triệu tập tham dự một phiên họp báo mật vào thứ Ba về các cuộc không kích này, với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

“Người dân Mỹ xứng đáng được giám sát. Chúng tôi quyết tâm thực hiện điều đó”, ông Schumer viết trên mạng xã hội X.

Theo hai nguồn tin am hiểu kế hoạch, ông Rubio và ông Hegseth cũng dự kiến sẽ cung cấp một buổi báo cáo mật cho các nghị sĩ Hạ viện Mỹ vào thứ Ba.

Chính quyền Mỹ đã gọi những người thiệt mạng là “các chiến binh phi pháp” và khẳng định có quyền tiến hành các đòn tấn công gây chết người mà không cần sự xem xét của tòa án, dựa trên một kết luận mật của Bộ Tư pháp Mỹ.

Các cuộc không kích này là một phần của chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng đối với Venezuela, bao gồm việc triển khai hàng nghìn binh sĩ và một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực Caribe, cùng với những lời đe dọa lặp đi lặp lại nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tuần trước, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với các công ty vận tải biển và tàu thuyền mà Washington cho là hỗ trợ vận chuyển dầu của Venezuela, chỉ một ngày sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi quốc gia này.

