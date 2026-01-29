Nhu cầu vàng có thể tiếp tục tăng trong năm nay?

Căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thay đổi đang củng cố vai trò đầu tư của vàng.

Với bất ổn kinh tế và địa chính trị chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2026, đà tăng từ nhu cầu vàng mạnh mẽ của năm ngoái nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) có trụ sở tại London nhận định hôm 29/1.

Theo báo cáo triển vọng của WGC, nhu cầu đầu tư vàng trên nhiều phân khúc được kỳ vọng vẫn ở mức cao, được hỗ trợ bởi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, khả năng đồng USD suy yếu và sức hấp dẫn suy giảm của trái phiếu khi phần bù rủi ro gia tăng.

“Đà tăng liên tục của giá vàng giao ngay từ đầu năm đến nay cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn đang bùng nổ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và rủi ro thương mại”, ông Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Ấn Độ) và Phó trưởng bộ phận hợp tác thương mại tại Trung Quốc của WGC, cho biết.

“Đà tăng của giá vàng cũng đang đóng vai trò như một chất xúc tác thúc đẩy đầu tư hơn nữa và nhiều khả năng sẽ thu hút thêm các thành phần mới tham gia thị trường”, ông nói.

Giá vàng giao ngay đã tăng hơn 20% chỉ riêng trong tháng 1, trong khi hợp đồng vàng tương lai tại New York đã chạm mức 5.625,89 USD/ounce trong hôm 29/1. Trong năm 2025, giá vàng giao ngay tăng tới 65% tính theo USD, ghi nhận mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979.

“Đợt tăng giá vàng hiện tại hoàn toàn không phải ngẫu nhiên và rõ ràng được thúc đẩy bởi các yếu tố nền tảng”, ông Roland Wang, Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc của WGC, nhận định. “Trong lịch sử đã từng có những giai đoạn giá vàng tăng còn mạnh hơn thế này”.

Theo ông Wang, những thay đổi lớn trong bức tranh kinh tế và địa chính trị toàn cầu đang làm gia tăng mối lo ngại trên diện rộng của thị trường và củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Trên phạm vi toàn cầu, các nhà đầu tư đã tăng tỷ trọng phân bổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, với lượng mua ròng lên tới 801 tấn trong năm 2025. Nhu cầu vàng vật chất cũng duy trì ở mức cao, đạt giá trị 154 tỷ USD với khối lượng 1.374 tấn.

Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu về nhu cầu đầu tư bán lẻ. Lượng mua vàng miếng và tiền xu tại Trung Quốc tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tại Ấn Độ tăng 17%. Hai thị trường này chiếm hơn một nửa nhu cầu toàn cầu ở phân khúc trên, theo WGC.

Người tiêu dùng Trung Quốc cũng tiếp tục mua trang sức vàng bất chấp giá cao, bao gồm cả các sản phẩm kỷ niệm Năm Ngọ trước thềm Tết Nguyên đán.

“Đối với trang sức vàng, đà tăng giá đã gây áp lực lên khối lượng mua, khiến sản lượng tiêu thụ giảm, nhưng tổng chi tiêu cho phân khúc này lại đạt mức cao kỷ lục – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với trang sức vàng vẫn rất mạnh”, ông Ray Jia cho biết.

Ông nói thêm rằng các nhà kim hoàn đang hỗ trợ nhu cầu thông qua đổi mới sản phẩm, bao gồm những thiết kế kết hợp đá quý màu, men trang trí và vật liệu pha trộn.

Theo ông Jia, tác động của việc giá vàng tăng đối với nhu cầu trang sức thường sẽ dịu lại sau vài quý, đồng thời người tiêu dùng Trung Quốc nhìn chung vẫn đủ khả năng chi trả cho các sản phẩm này.

Theo SCMP