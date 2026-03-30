Cháy lớn ở Hà Nội, 2 robot chữa cháy được huy động, 1 người tử vong

Cháy lớn tại cụm kho xưởng ở Thanh Liệt (Hà Nội), lực lượng chức năng huy động 100 người cùng nhiều phương tiện, 2 robot chữa cháy để dập lửa.

Rạng sáng 30/3, xảy ra cháy lớn tại khu kho, xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Khoảng 0h40, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy, 2 robot chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 đội khu vực đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nhiều phương tiện hỗ trợ như xe téc nước, máy xúc, xe chở bê tông cũng được huy động.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê rộng khoảng 6.000 m2, kết cấu khung thép, mái tôn, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa mica.

Thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, khiến lửa lan nhanh, khói khí độc dày đặc.

Cảnh sát sử dụng robot chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong, hiện đang xác minh danh tính.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo dập tàn, làm mát hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.