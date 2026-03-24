Tung chuỗi trải nghiệm “5 chạm”, Đà Nẵng hướng tới doanh thu 70.000 tỷ đồng

Đà Nẵng giới thiệu bộ sản phẩm “5 chạm” mang thông điệp “Chạm về Nguyên bản”, kỳ vọng giúp du khách tiếp cận điểm đến qua chiều sâu văn hoá và trải nghiệm, qua đó đóng góp vào mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng năm 2026.

Đưa du khách chạm về nguyên bản

Chiều 24/3, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã chính thức công bố sản phẩm du lịch mới năm 2026, cùng chương trình kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Đà Nẵng 2026.

Cùng với các sản phẩm du lịch sẵn có, năm 2026, Đà Nẵng đưa ra loạt sản phẩm du lịch mới gắn với trải nghiệm của du khách mang chủ đề “Chạm về nguyên bản”. Đây cũng chính là thông điệp được ngành du lịch Đà Nẵng đưa ra để kích cầu du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh du khách ngày càng mong muốn tìm về những giá trị nguyên bản, nơi du khách được trải nghiệm, kết nối với thiên nhiên, hoà cảm xúc và trải nghiệm với những giá trị nguyên bản của địa phương.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, chương trình kích cầu này được xây dựng nhằm giúp mỗi du khách khi đến thành phố sẽ tiếp cận bằng một lăng kính khác – sâu hơn, tinh tế hơn – để cảm nhận trọn vẹn hơn về điểm đến.

“Thông qua hành trình chạm đến các giác quan, ngành du lịch Đà Nẵng mong muốn đưa du khách rời xa những náo nhiệt để trở về với những cảm nhận chân thực nhất từ thiên nhiên nguyên sơ, di sản văn hóa, nhịp sống cộng đồng, lễ hội... cho đến ẩm thực và con người địa phương.

Đây cũng chính là lời khẳng định về vẻ đẹp độc đáo, không sao chép mang đậm chất hồn và đất Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho hay.

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, hành trình "chạm về nguyên bản" được triển khai xuyên suốt trong năm 2026, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng theo từng chủ đề, sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí nhằm tăng thời gian lưu trú, chiều sâu trải nghiệm và tỷ lệ quay trở lại của du khách.

"5 chạm" gắn với giá trị cốt lõi

Với thông điệp trên, Đà Nẵng đưa ra chuỗi hành trình trải nghiệm "5 chạm" gắn với giá trị cốt lõi và chiều sâu văn hoá địa phương gồm: Chạm về bản sắc, Chạm về tĩnh lặng, Chạm về nguyên sơ, Chạm về vị giác và Chạm lại Đà Nẵng.

Không gian trình diễn làng nghề truyền thống Đà Nẵng, nơi giá trị bản sắc làng nghề Xứ Quảng kể chuyện.

Nếu "Chạm về Bản sắc" đưa du khách đến với những câu chuyện về làng nghề truyền thống và khám phá giá trị văn hóa đặc trưng của loạt làng nghề di sản như: làng gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, làng rau Trà Quế, Cẩm Thanh… cho đến làng cổ Triêm Tây, làng chài Tam Thanh, núi Non Nước. Thì “Chạm về Tĩnh lặng – Nơi năng lượng chữa lành” sẽ đưa du khách đến với các sản phẩm chăm sóc thân – tâm – trí, kết nối du khách với không gian thiên nhiên và tâm linh.

Các tour trải nghiệm, trekking gắn với chữa lành, thiền định được triển khai tại Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn, chùa Tam Thai, đỉnh Bàn Cờ, khám phá đời sống địa phương tại Hội An, sông Thu Bồn... sẽ đưa du khách đến với những giá trị văn hoá nguyên bản của đất và người Xứ Quảng.

Một sản phẩm nữa được Đà Nẵng kỳ vọng mang lại sự kết nối giữa con người và thiên nhiên được Đà Nẵng đưa ra trong năm 2026 đó là “Chạm về Nguyên sơ – Nơi thiên nhiên kết nối”.

Không gian lễ hội Tết Nguyên tiêu tại phố cổ Hội An.

Với hành trình này, du khách đam mê khám phá có thể hòa mình vào hệ sinh thái rừng – biển đặc trưng của miền Trung thông qua các trải nghiệm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và khám phá thảo dược bản địa tại bán đảo Sơn Trà, Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, rừng pơ mu Tây Giang, sông núi Hòa Bắc, hồ Phú Ninh…, cùng các hoạt động chèo SUP trên sông Cu Đê, sông Thu Bồn, biển Mỹ Khê và khám phá vùng dược liệu Sâm Ngọc Linh.

Một hành trình nữa mà Đà Nẵng muốn du khách tận hưởng đầy đủ, ấn tượng nhất khi đến vùng đất Xứ Quảng đa dạng về văn hoá, phong phú về phong vị ẩm thực đó là “Chạm về Vị giác – Nơi ẩm thực xứ Quảng đánh thức mọi giác quan”.

Đây được xem là sản phẩm du lịch mang dấu ấn mạnh nhất, đánh thức toàn bộ giác quan khi đem đến cho du khách những tinh tuý nhất trong văn hoá ẩm thực xứ Quảng.

Thông qua các tour ẩm thực chuyên đề, du khách có thể trải nghiệm được cách thức chế biến các món ăn truyền thống và giao lưu cùng đầu bếp, nghệ nhân địa phương tại các không gian ẩm thực đặc sắc như: ẩm thực Trà Quế, Thanh Đông, Cẩm Thanh, phố cổ Hội An, làng chài ven sông Thu Bồn, làng chài Tam Tiến…

Chạm vào thiên nhiên, ngành du lịch Đà Nẵng đưa du khách đến với những giá trị khác biệt của đất và người Đà Nẵng.

Và sau những hành trình "chạm" sâu vào các bậc, tầng văn hoá Đà Nẵng, ngành du lịch địa phương áp dụng những chính sách thu hút sự trở lại của du khách quốc tế thông qua hành trình “Chạm lại Đà Nẵng – I Love Da Nang”. Với hành trình này, Đà Nẵng dành những chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách du lịch quốc tế đã từng đến Đà Nẵng từ năm 2020 và quay trở lại trong năm 2026 cũng như các đường quốc tế mới.

Cùng với các sản phẩm mang thông điệp “chạm về nguyên bản”, để thu hút và giữ chân du khách, năm 2026, Đà Nẵng áp dụng hệ thống quà tặng và giải thưởng quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 30.000 phần quà miễn phí và giảm từ 10- 60% giá dịch vụ dành cho du khách lưu trú, vé tham quan – giải trí, ẩm thực, spa và các sản phẩm lưu niệm địa phương theo các hành trình tại các điểm chạm.

Năm 2026 ngành du lịch Đà Nẵng xây dựng, nâng tầm sản phẩm du lịch MICE mang tên “Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE” nhằm tri ân các đơn vị lữ hành cũng như thu hút du khách đến với Đà Nẵng.

"Với những nỗ lực này, ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng năm 2026 sẽ đón 19,4-19,8 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt từ 8,6 - 8,7 triệu lượt, khách nội địa đạt từ 10,8 - 11,1 triệu lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 16-17% so với 2025", bà Hoài An cho biết thêm.