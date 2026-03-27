Chủ tịch HĐND và UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới là ai?

HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND thành phố và các phó chủ tịch tỉnh.

Chiều 27/3, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu đã bầu các chức vụ Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND TP Cần Thơ bầu ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021–2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố. Các phó chủ tịch gồm bà Mã Thị Tươi, bà Võ Thị Mỹ Trang, ông Lý RoTha và ông Trần Quốc Vũ.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh. Ảnh: VGP.

Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969, quê quán ở TP Cần Thơ. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học.

Ông Thanh có thời gian dài công tác tại tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ và kinh qua nhiều vị trí công tác.

Đến ngày 1/7/2025, ông làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 1/2026, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên tái đắc cử chủ tịch tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND cũng bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Trương Cảnh Tuyên năm nay 57 tuổi, quê quán xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế.

Tháng 2/2025, Ban Bí thư quyết định ông Trương Cảnh Tuyên (khi đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định ông Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 2/2025, ông Tuyên được HĐND thành phố Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (cũ) nhiệm kỳ 2021-2026.

Khi hợp nhất tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng với thành phố Cần Thơ để thành lập thành phố Cần Thơ mới từ ngày 1/7/2025, ông Tuyên được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 10/2025, HĐND thành phố Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, các ông Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

