Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong

Ngôi nhà bốn tầng nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội bốc cháy lúc rạng sáng khiến cả gia đình 5 người tử vong.

Sáng 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết vào lúc 5h36 cùng ngày, xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có vợ chồng trung tuổi, vợ chồng con trai và một cháu bé. Lửa lúc này bốc lên rất nhanh, nhà lại thiết kế kiểu ống, chỉ có một mặt tiền nên người bên trong khó thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Do ngôi nhà có mặt tiền nhỏ, nằm sâu trong ngõ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đến khoảng 6h, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan sang khu vực lân cận. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong, gồm các ông bà N.Đ.L (1952), H.T.H (1956), N.H.M (1982), Đ.T.S (1988) và cháu N.M.V (2019).

Tại hiện trường, 3 xe máy, toàn bộ nội thất tầng một bị cháy rụi. Tường, trần bong tróc hết lớp vữa. Cầu thang dẫn lên các tầng nằm trong cùng ngôi nhà bị cháy hết lan can.