Tổng bí thư nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thể dục thể thao

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện và nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngày 28/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026).

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước. Những kết quả đó là công sức của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành thể dục thể thao; là trí tuệ của các nhà quản lý, nhà khoa học; là sự hy sinh thầm lặng của các huấn luyện viên; là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là những chấn thương, thiệt thòi riêng tư của các vận động viên...

Theo Tổng bí thư, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, tầm vóc con người, sức khỏe cộng đồng, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của nhân dân. Do vậy phải có cách nhìn tổng quát hơn về vị trí, vai trò của thể dục thể thao.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP.

Trong thời gian tới, Tổng bí thư yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành thể dục thể thao, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội cần tập trung thực hiện thật tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài.

Thể dục thể thao muốn phát triển mạnh thì trước hết phải có thể chế tốt. Thể chế phải đi trước, mở đường cho đổi mới, cho đầu tư, cho xã hội hóa, cho quản lý hiện đại, cho vận hành minh bạch, cho phát huy đầy đủ nguồn lực của Nhà nước, xã hội và người dân.

Tổng bí thư chỉ rõ, thể chế mới phải “phân vai cụ thể” vai trò của Nhà nước, vai trò của xã hội. Phải chỉ rõ quản trị thế nào? đầu tư công vào đâu? xã hội hóa mức độ nào? tiêu chuẩn cơ sở vật chất, cơ chế đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, chính sách đãi ngộ, bảo hiểm, y học thể thao, chuyển đổi nghề nghiệp sau thi đấu thế nào? ứng dụng công nghệ, dữ liệu số, kinh tế thể thao, công nghiệp thể thao được khuyến khích ra sao... Làm được điều đó, thể thao Việt Nam mới có nền móng thể chế vững chắc để đi xa.

Thứ hai phải phát triển mạnh mẽ thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện.

Tổng bí thư nhấn mạnh phải làm sao để thể dục thể thao thật sự đi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học, từng cơ quan, từng nhà máy, từng doanh nghiệp, từng đơn vị lực lượng vũ trang; đi vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; đi vào cả những nhóm yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, thanh niên công nhân, người lao động nhập cư.

“Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Môn thể thao đó có thể rất đơn giản: đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bóng chuyền, bơi, đạp xe, võ thuật, dưỡng sinh, yoga, cờ tướng, cờ vua, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy…", Tổng bí thư đề nghị.

Thứ ba phải nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Thứ tư phải đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động gắn với văn hóa cộng đồng.

Thứ năm phải phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực và bền vững.

Tổng bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Ảnh: VGP.

Thứ sáu phải mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí óc.

Thứ bảy phải đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng, có chuẩn mực trách nhiệm đối với thể dục thể thao.

Thứ tám phải mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế thể thao Việt Nam và học hỏi những kinh nghiệm tiến bộ của thế giới.

Tổng bí thư tin tưởng, ngành thể dục thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; thật sự góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, trí lực và bản lĩnh của dân tộc.

Tại buổi Lễ, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng thể chế, chính sách, cơ chế đột phá và chuyên môn nghiệp vụ về thể dục thể thao giai đoạn 2024 -2025, góp phần vào việc phát triển ngành thể dục thể thao Việt Nam.