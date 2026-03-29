Thành phố miền Trung nghiên cứu phạt nguội vi phạm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường

Sáng 29/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị với sự tham gia của nhiều lực lượng và các địa phương trên toàn thành phố.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, việc triển khai góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Với chương trình này, Đà Nẵng đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn về trật tự và mỹ quan đô thị.​

​Theo ông Lê Quang Nam, một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng hạ tầng mà còn ở ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận của người dân. Vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp chính là thước đo kỷ cương đô thị và nền tảng cho phát triển bền vững.

Để đạt mục tiêu, thành phố xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội; tổ chức sắp xếp lại vỉa hè, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xóa bỏ “chợ cóc”, “chợ tạm”; đồng thời đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng dữ liệu từ Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) để phát hiện, xử lý và ngăn ngừa vi phạm tái diễn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, liên tục, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết dù diện mạo đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; quảng cáo sai quy định; tập kết rác không đúng nơi, đúng thời gian vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và hình ảnh thành phố.​

Lực lượng liên ngành ra quân xử lý trật tự vỉa hè trên toàn TP du lịch Đà Nẵng.

Theo ông Nam, Sở sẽ phối hợp triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân, ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận phản ánh; tổ chức kẻ vạch, sắp xếp lại vỉa hè, yêu cầu tháo dỡ vật cản và từng bước xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm; chỉnh trang đô thị, xử lý quảng cáo trái phép, bố trí lại điểm tập kết rác; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nghiên cứu áp dụng xử phạt nguội qua hình ảnh.

Việc triển khai được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn đầu tập trung tuyên truyền, vận động; giai đoạn hai tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, hoàn thành trước ngày 30/4; giai đoạn ba duy trì kết quả, phòng ngừa tái phạm.