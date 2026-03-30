Siêu hot - Robot AI đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật thay khớp chuẩn xác, an toàn vượt trội

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được cấp phép phẫu thuật thay khớp bằng Robot trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới CUVIS-Joint, chuẩn xác vượt trội và tăng hiệu suất làm việc của bác sĩ.

Robot CUVIS-Joint đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt sử dụng tại Mỹ, và với Robot tại Bệnh viện Tâm Anh, Việt Nam trở thành nước thứ 9 trên thế giới sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này.

Ông Jae-Jun LEE, Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO cho biết, Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và triển khai hệ thống Robot CUVIS-Joint, đánh dấu cột mốc quan trọng trong thúc đẩy phẫu thuật thay khớp chính xác và hiệu quả cao cho người bệnh tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết CUVIS-Joint là hệ thống Robot thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng chủ động hoàn toàn theo kế hoạch do bác sĩ phê duyệt, được chứng minh hiệu quả và độ an toàn vượt trội.

Trước đó, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng trên 1.200 ca phẫu thuật thay khớp, với tỷ lệ thành công cao vượt trội nhờ đội ngũ bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm và sự hỗ trợ của nhiều thiết bị hiện đại từ chẩn đoán đến phẫu thuật.

Việc đưa vào sử dụng Robot CUVIS-Joint càng giúp nâng cao độ chính xác, công suất mổ và hiệu quả vượt trội giúp người bệnh ít xâm lấn nhất, ít đau nhất và nhanh hồi phục, đồng thời hạn chế tối đa biến chứng.

Robot trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và các thao tác cần có mức độ “siêu chính xác” và “tốn sức”, nhất là ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người dù có tốt đến đâu cũng rất khó thực hiện tốt hoàn hảo.

Robot cũng hơn hẳn con người ở khả năng “siêu chống rung”. Do đó, bác sĩ giỏi sẽ được “giải phóng sức lao động chân tay”, có thể tập trung trí tuệ, sức lực vào các vấn đề chuyên môn, đưa ra quyết định và chỉ đạo, giám sát Robot.

Bác sĩ đang phẫu thuật thay khớp gối cho người bệnh bằng Robot AI thế hệ mới CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Robot CUVIS-Joint đã được theo dõi, nghiên cứu và thống kê trong nhiều năm với hàng chục ngàn ca phẫu thuật, trong đó gây chú ý với đánh giá trên 35.000 ca phẫu thuật trên thế giới, tính đến nay chưa ghi nhận bất cứ biến chứng phẫu thuật nghiêm trọng nào, theo thông tin từ Hãng sản xuất CUREXO.

Ngay sau khi được Sở Y tế TP.HCM cấp phép sử dụng, Bệnh viện Tâm Anh đã liên tiếp phẫu thuật gần 20 ca thay khớp bằng Robot AI này, mang lại hiệu quả vượt trội về mức độ chính xác trong thao tác phẫu thuật, người bệnh giảm đau tối đa và hồi phục nhanh. Hiện lịch mổ với Robot CUVIS-Joint đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng.

Mô phỏng quá trình lắp khớp chuẩn xác, tương thích nhiều loại khớp nhân tạo khác nhau từ Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, Pháp, Ý… phù hợp từng người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, Robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “đo ni đóng giày” cho từng người bệnh, định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp trên khớp tự nhiên.

Theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt, Robot chủ động thao tác chính xác, tránh tối đa tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh, tránh biến chứng lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi. Người bệnh ít đau, xuất viện sớm hơn, khôi phục trục chi tối ưu, cải thiện biên độ vận động như duỗi - gập khớp tự nhiên, ít cảm nhận có sự hiện diện của khớp nhân tạo.

Robot CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện các lát cắt xương bằng cánh tay 6 trục theo đúng kế hoạch đã được tinh chỉnh, với độ chính xác đến từng milimet. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Robot CUVIS-Joint có khả năng phân tích hình ảnh CT khớp, dựng hình 3D cấu trúc khớp nhằm chuẩn xác các thông số về kích thước và tái tạo hình ảnh giải phẫu chi tiết.

Tiếp đến, công nghệ AI của Robot phân tích hình ảnh CT 3D, cho phép mô phỏng ca mổ chi tiết trên không gian ba chiều và cá thể hóa toàn bộ thông số phẫu thuật cho từng bệnh nhân, chọn kích thước, đặt vị trí khớp nhân tạo sao cho hoàn hảo nhất.

Bước vào ca mổ, bác sĩ sẽ đối chiếu giải phẫu nhằm kiểm tra lần nữa về sự tương thích giữa kế hoạch mổ đã xác lập với cơ thể thật của bệnh nhân.

Bác sĩ tạo ra một bản đồ như GPS để Robot định vị chính xác từng milimet những điểm quan trọng trên bề mặt xương, tính toán độ căng thực tế của dây chằng, các mô mềm xung quanh…

Hệ thống sẽ lập tức thông báo lại các chỉ số để phẫu thuật viên xem xét có cần tinh chỉnh gì thêm về các đường cắt trên xương đùi và xương chày.

Sau khi thống nhất tất cả các thông số, phẫu thuật viên sẽ đặt lệnh cho Robot thực hiện quá trình cắt xương theo kế hoạch.

Phần mềm tích hợp AI chuyên dụng của Robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “siêu nhanh” và dễ dàng tinh chỉnh kế hoạch mổ với hình ảnh 3D giải phẫu chi tiết toàn bộ cấu trúc khớp, đảm bảo độ chuẩn xác vượt trội khi mổ thực tế. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TTƯT.PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết việc đầu tư thêm hệ thống Robot AI phẫu thuật thay khớp chủ động hoàn toàn, Bệnh viện không chỉ nâng cao kết quả điều trị cho đa dạng người bệnh, mà còn chuẩn hóa kỹ thuật giữa các phẫu thuật viên, giảm sai số do yếu tố chủ quan và tiệm cận các tiêu chuẩn phẫu thuật tiên tiến trên thế giới.