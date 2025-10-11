Vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong ở Hà Nội: Thời điểm cháy các nạn nhân đang ngủ say

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng, thời điểm các nạn nhân đang ngủ say. Trong khi đó, ngôi nhà không có hệ thống báo cháy tự động nên không phát hiện kịp thời để thoát nạn...

Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 11/10 làm 5 người trong cùng một gia đình tử vong, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã thông tin về sự việc.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng, thời điểm các nạn nhân đang ngủ say. Trong khi đó, ngôi nhà không có hệ thống báo cháy tự động nên không phát hiện kịp thời để thoát nạn và tổ chức chữa cháy ban đầu. Chính điều này dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người vô cùng đáng tiếc.

Theo UBND phường Văn Miếu, thời gian qua, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cụ thể, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thực hiện các chỉ thị có liên quan của Chính phủ; lắp đặt điểm chữa cháy công cộng tại khu vực dân cư; vận động các hộ dân trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay.

Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy.

Cùng với đó, phường đã ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chú trọng tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, vận động mở lối thoát nạn thứ hai, đồng thời trang bị, bảo dưỡng thiết bị chữa cháy tại hộ gia đình. Các hoạt động trên được thực hiện thường xuyên, có kế hoạch và hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

Thủ tướng yêu cầu điều tra nghiêm vụ cháy

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Công điện có nêu khoảng 5h30 ngày 11/10, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Đồng thời chính quyền thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Để phòng ngừa các sự cố đáng tiếc, Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.