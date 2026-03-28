FLC Hạ Long thua kiện, bị buộc trả tiền và hoàn lại căn hộ cho khách hàng

TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên buộc FLC Hạ Long trả lại căn hộ và thanh toán tiền thuê, tiền lãi cho các khách hàng sau khi xác định doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng kéo dài từ năm 2020.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử vụ án “tranh chấp hợp đồng thuê và quản lý tài sản” giữa 4 nguyên đơn là người ở nước ngoài và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long. Công ty CP Tập đoàn FLC được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo đơn khởi kiện, năm 2018, bà Đỗ Thu Hương (ở Hàn Quốc), ông Lim Tian Yi (Singapore), bà Nguyễn Phương Linh (Pháp) mua căn hộ tại dự án Grand Hotel Hạ Long của Tập đoàn FLC. Năm 2019, bà Phạm Thị Giang (Australia) cũng mua căn hộ tại dự án này. Sau đó, cả 4 người ký hợp đồng thuê và quản lý tài sản với FLC Hạ Long, giao lại căn hộ để doanh nghiệp vận hành kinh doanh và hưởng tiền thuê theo thỏa thuận.

Các nguyên đơn cho rằng FLC Hạ Long vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng. Doanh nghiệp nhiều lần chậm tạm ứng, thanh toán tiền thuê, không trả lãi chậm theo thỏa thuận, thậm chí tự ý miễn trừ nghĩa vụ thanh toán. Ngoài ra, hợp đồng còn có những điều khoản bất lợi, tăng trách nhiệm cho bên cho thuê, như yêu cầu khách hàng không khiếu nại hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi chưa có ý kiến của FLC Hạ Long.

Từ đó, các nguyên đơn đề nghị tòa buộc doanh nghiệp thanh toán tiền thuê, đồng thời tuyên hợp đồng vô hiệu để họ được nhận lại căn hộ.

Bị đơn là phía FLC Hạ Long trình bày đã từng thanh toán tiền thuê trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên từ năm 2021, do ảnh hưởng của Covid-19, doanh thu sụt giảm trong khi vẫn phải duy trì chi phí vận hành và lãi vay, doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính. Đến năm 2022, các lãnh đạo Tập đoàn FLC vi phạm pháp luật khiến ngân hàng dừng giải ngân và cấp tín dụng, làm hoạt động kinh doanh bị đình trệ.



Bị đơn không đồng ý chấm dứt hợp đồng với lý do hợp đồng không có điều khoản này, đồng thời cho rằng việc trả lại căn hộ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của khách sạn. Doanh nghiệp đề xuất được trả dần tiền gốc trong 12–18 tháng, không tính lãi và miễn phạt.



Quan điểm của Tập đoàn FLC cho rằng giao dịch mua bán căn hộ là “quyền sử dụng căn hộ cho mục đích kinh doanh”, đề nghị tiếp tục duy trì hợp đồng để đảm bảo quyền lợi các bên.

FLC Hạ Long thua kiện

Sau khi xem xét, HĐXX xác định việc mua bán căn hộ giữa các nguyên đơn và Tập đoàn FLC là hợp pháp, hợp đồng thuê lại giữa các nguyên đơn và FLC Hạ Long cũng đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, từ kỳ 2 năm 2020 đến thời điểm xét xử, FLC Hạ Long không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào dù các nguyên đơn nhiều lần yêu cầu. Việc chậm thanh toán kéo dài, tự ý thay đổi phương thức thanh toán bằng thẻ Bamboo hoặc Cashplus trái thỏa thuận, cho thấy bị đơn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ, khiến hợp đồng không đạt được mục đích ban đầu.

Như vậy trong trường hợp này, FLC Hạ Long đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và kéo dài; đủ điều kiện để nguyên đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

FLC Hạ Long không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thuê nên theo tòa án, các nguyên đơn có toàn quyền thu hồi lại căn hộ để trực tiếp quản lý hoặc thực hiện phương án kinh doanh khác.

Do đó, tòa tuyên buộc FLC Hạ Long phải trả lại các căn hộ cho 4 nguyên đơn đồng thời thanh toán cho họ tiền thuê căn hộ từ năm 2020 đến nay cùng tiền lãi, tiền phạt vi phạm nhưng được trừ đi thời gian Covid-19 bùng phát.

Cụ thể, FLC Hạ Long phải trả cho bà Đỗ Thu Hương hơn 1,4 tỷ đồng; trả ông Lim Tian Yi hơn 1,7 tỷ đồng; cho bà Nguyễn Phương Linh hơn 842 triệu đồng và trả bà Phạm Thị Giang hơn 1,3 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2025, TAND tỉnh Quảng Ninh cũng đã xét xử vụ 26 nguyên đơn kiện FLC Hạ Long liên quan đến cùng dự án. Kết quả, doanh nghiệp này thua kiện và phải thanh toán tiền thuê căn hộ, với mức từ 154 triệu đến 885 triệu đồng mỗi trường hợp.