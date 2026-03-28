Nhiễm trùng nặng vì làm đẹp, người phụ nữ suýt mất mũi

Sau phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu silicon, một phụ nữ rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, mưng mủ, có nguy cơ hoại tử mũi. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy bỏ implant và bảo tồn cấu trúc mũi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, nâng mũi bằng silicon (alloplastic rhinoplasty) là phương pháp thẩm mỹ phổ biến tại Việt Nam nhờ chi phí hợp lý, kỹ thuật không quá phức tạp và cho hiệu quả tức thì. Tỷ lệ hài lòng được ghi nhận ở mức cao, khoảng 90–95%.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, phương pháp này vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ biến chứng có thể dao động từ 2-4%, thậm chí cao hơn nếu điều kiện vô khuẩn hoặc chăm sóc hậu phẫu không đảm bảo.

Trường hợp của chị L.T.L. (34 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) là một ví dụ điển hình. Sau khoảng 4 năm nâng mũi bằng silicon, vùng mũi của chị bất ngờ xuất hiện sưng đau, mưng mủ và chảy dịch tại nhiều vị trí, khiến gương mặt biến dạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.

Ngày 25/3, chị L. nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng tại gốc mũi, đầu mũi và cánh mũi. Các bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Lồng ngực nhanh chóng hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ sau nâng mũi do implant silicon.

Nhằm ngăn nguy cơ hoại tử lan rộng, ê kíp đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp để lấy bỏ vật liệu cấy ghép và làm sạch mô viêm.

Ca phẫu thuật do TS.BS Lê Hồng Phúc, Trưởng kíp Tạo hình vi phẫu – Thẩm mỹ, trực tiếp thực hiện.

“Trong các trường hợp nhiễm trùng nặng, việc lấy bỏ implant silicon và nạo sạch toàn bộ mô viêm nhiễm là bắt buộc để bảo tồn cấu trúc mũi tự nhiên và hạn chế biến chứng về sau,” TS.BS Lê Hồng Phúc cho biết.

Mũi của chị L. được các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y dược Huế phẫu thuật, can thiệp và tạo hình lại. Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, triệu chứng viêm giảm rõ rệt và tinh thần được cải thiện.

Theo các chuyên gia, tại Việt Nam vẫn ghi nhận không ít ca phải phẫu thuật lại do biến chứng liên quan đến implant silicon. Dù tuân thủ quy trình vô khuẩn có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng, song phản ứng đào thải vật liệu hoặc nhiễm khuẩn muộn vẫn có thể xảy ra.

Các bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế rủi ro, người dân cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, sử dụng vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, tương thích sinh học cao và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Trước khi quyết định đưa bất kỳ vật liệu nào vào cơ thể, người dân cần được tư vấn kỹ lưỡng và cân nhắc đầy đủ để tránh những biến chứng đáng tiếc.