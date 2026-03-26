Hơn 100.000 tấn rác tồn đọng, Phó chủ tịch TP Đà Nẵng ấn định hạn xử lý

Sau phản ánh của VietTimes về tình trạng quá tải, ô nhiễm tại các bãi tập kết rác, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã trực tiếp kiểm tra thực tế và ấn định thời hạn xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng.

Xử lý dứt điểm trước ngày 20/4



Theo đó, sau khi VietTimes có loạt bài đăng tải về tình trạng quá tải và ô nhiễm tại các bãi tập trung rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Duy Xuyên và phường Hội An Tây, ngày 25/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có chuyến kiểm tra thực tế công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực này và làm việc với chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác Hội An.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức vận chuyển, thu gom ngay lượng rác tại các bãi tập kết tạm, không để phát sinh các hệ lụy về môi trường, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

"Đối với điểm tập kết rác thải tạm bên bờ sông Thu Bồn, yêu cầu hoàn thành việc vận chuyển trong vòng 10 ngày tới. Các điểm tập kết tạm khác phải được xử lý dứt điểm trước ngày 20/4", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Ông Hưng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, xây dựng phương án tổ chức thu gom khoa học, hiệu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng ùn ứ hay phát sinh điểm nóng.

Ông Trần Nam Hưng (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Hội An do Công ty CP Đầu tư và phát triển Năng lượng môi trường DMC-579 làm chủ đầu tư. Ảnh Hồng Quân

Kiểm tra thực tế tại bãi rác Cẩm Hà (phường Hội An Tây), Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng cho biết bãi rác đã bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải. Hiện khu vực này chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác và các giải pháp xử lý môi trường đồng bộ, chủ yếu áp dụng biện pháp tạm thời như phun hóa chất, rắc vôi để giảm mùi và hạn chế vi khuẩn phát sinh. Vì vậy, bãi rác chỉ có thể tiếp tục sử dụng trong thời gian ngắn, đặt ra yêu cầu cấp bách.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trước mắt phải bảo đảm vận hành ổn định, không để rác tồn đọng; duy trì việc thu gom, xử lý thông suốt tại khu vực Hội An (cũ). Đồng thời, đơn vị vận hành tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác trong phạm vi năng lực cho phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành. Về phía địa phương, phải chủ động báo cáo UBND thành phố trước khi bãi rác đạt ngưỡng tiếp nhận để kịp thời có phương án xử lý.

Xem xét cho phép nhà máy xử lý rác thải rắn vận hành thử nghiệm

Kiểm tra Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Hội An do Công ty CP Đầu tư và phát triển Năng lượng môi trường DMC-579 làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết nhà máy là dự án cấp thiết, cần được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành. Chính vì vậy, chủ đầu tư DMC-579 phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định và đăng ký với Sở KH&CN để tổ chức thẩm định, đánh giá các điều kiện cần thiết.

Phó Chủ tịch TP giao Sở KH&CN chủ trì thành lập hội đồng khoa học để tổ chức thẩm định, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các nội dung, đặc biệt là yếu tố môi trường và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có), làm cơ sở tham mưu UBND TP trước ngày 30/4.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, thành phố sẽ xem xét, thống nhất chủ trương cho phép nhà máy vận hành thử nghiệm với khối lượng phù hợp, dưới sự giám sát và đánh giá của các cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP giao cho UBND phường Hội An Tây rà soát, thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, làm căn cứ để xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan trong thời gian tới.

Hơn 1 tháng trước, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở NN&MT thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu phương án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường và quá tải tại bãi tập kết rác Cẩm Hà, trên cơ sở kiến nghị của UBND phường Hội An Tây.

Tuy nhiên, ghi nhận của VietTimes tại bãi trung chuyển rác Cẩm Hà sau 5 tuần kể từ khi UBND TP Đà Nẵng có chỉ đạo, lượng rác tập kết tại bãi trung chuyển có diện tích hơn 1,5 ha này đang chất cao như núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc dưới thời tiết nắng nóng.

Theo Công ty CP Công trình công cộng Hội An, trung bình mỗi ngày bãi trung chuyển này tiếp nhận hơn 128 tấn rác sinh hoạt từ 3 phường thuộc TP Hội An cũ trước khi vận chuyển đi xử lý. Tuy nhiên, thời gian qua, việc các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tạm dừng tiếp nhận đã khiến lượng rác tồn đọng tại bãi Cẩm Hà tăng lên hơn 100.000 tấn, khiến khả năng tiếp nhận rác mới ngày càng khó khăn.

Trao đổi với VietTimes khi đó, ông Phan Xuân Phấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho biết không còn biện pháp nào khác ngoài việc tiếp tục thu gom rác sinh hoạt và đổ lộ thiên tại bãi tập kết này, dù bãi đã quá tải.