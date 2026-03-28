Tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng nêu loạt cam kết

Tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031, ông Vũ Đại Thắng cam kết giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, điều hành quyết liệt, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Cam kết​ xây dựng chính quyền sát dân, vì nhân dân

Sáng 28/3, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố và các uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, với đa số phiếu tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và sự tín nhiệm của HĐND thành phố, đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô.

“Được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, tôi vô cùng vinh dự, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm phải toàn tâm, toàn ý, tận hiến trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, cùng tập thể UBND thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm, trong đó yêu cầu Thủ đô phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu cả nước; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, với tinh thần “nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả cụ thể”. Đây không chỉ là yêu cầu về phương thức điều hành mà còn là chuẩn mực về trách nhiệm chính trị và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh một số định hướng đột phá trong nhiệm kỳ, như: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đưa quy hoạch vào thực tiễn, mở rộng không gian phát triển; phát triển sông Hồng trở thành trục chiến lược của Thủ đô.

Cùng với đó là thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ; phát triển đô thị xanh, sạch, hiện đại; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định để phát triển.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026–2031 là giai đoạn bản lề, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định mục tiêu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo ra những dấu ấn phát triển mang tính bước ngoặt.

Ông Thắng cam kết sẽ giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; điều hành quyết liệt, hiệu quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo; xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân, vì nhân dân.

Trên tinh thần đó, thành phố sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp với Trung ương và các địa phương để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

“Mọi chủ trương, chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ; niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê quán Hà Nội, nơi sinh TP Hải Phòng) từng có nhiều năm công tác tại Bộ KH&ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Từ tháng 8/2020 đến 10/2024, ông công tác tại Quảng Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 26/10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.Ảnh: Thành Thái/HNM

4 phó chủ tịch thành phố tái đắc cử

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu 17 uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031 và 4 phó chủ tịch UBND thành phố. Các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

17 Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

1. Ông Đào Văn Nhận, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố.

3. Ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

5. Ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố.

6. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng.

7. Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công thương.

8. Ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

9. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

10. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

11. Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp.

12. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính.

13. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch.

14. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

15. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

16. Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

17. Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.