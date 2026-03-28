Cận cảnh tàu khu trục tên lửa HMAS Toowoomba của Hải quân Australia ở Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày.

Sáng 28/3, tàu Hải quân Hoàng gia Australia - HMAS Toowoomba cùng hơn 200 sĩ quan, thuỷ thủ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức thăm Đà Nẵng trong 4 ngày.
Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cầu cảng với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Vùng 3 Hải quân, Sở Ngoại vụ TP và Văn phòng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.
Chuyến thăm này là một chuyến thăm lịch sử trong quan hệ hợp tác Hải quân giữa hai nước sau khi tàu 016-Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam sang Australia tham dự diễn tập Kakadu và Lễ Duyệt tàu Quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia.
Sự kiện tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia đến Đà Nẵng là hoạt động làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Mối quan hệ này ngày càng phát triển sâu rộng khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.
Tàu Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Australia. Tàu có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, bao gồm phòng không, tác chiến chống tàu ngầm và tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát.
Tàu Toowoomba được trang bị pháo Mark 45 cỡ nòng 127 mm
Tàu có lượng giãn nước trên 3.500 tấn, chiều dài 118 mét, cùng khí tài tối tân.
Tàu Toowoomba được trang bị tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2.
Hệ thống khí tài trên tàu
Tàu Toowoomba và huy hiệu của Hải quân Hoàng gia Australia.
Cabin chỉ huy tàu với hệ thống radar dày đặc
Xuồng máy cao tốc giúp tàu có thể tiếp cận linh hoạt trên biển
Thuỷ thủ trên tàu thực hiện nghi lễ chào đón chỉ huy tàu
HMAS Toowoomba được trang bị khu vực cất/hạ cánh trực thăng và khu vực đỗ dành cho trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk.
Tàu Toowoomba được trang bị sáu ống phóng ngư lôi Mark 32 được bố trí 2 bên mạn tàu.
Trung tá Alicia Harrison, Thuyền trưởng tàu Toowoomba cho biết: “Chuyến thăm Việt Nam lần này đánh dấu cam kết liên tục của Australia trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, ổn định và thịnh vượng. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ của tàu Toowoomba rất mong đợi được trải nghiệm văn hóa tại Đà Nẵng, cũng như trải nghiệm sự hiếu khách nồng hậu của người dân Việt Nam".

