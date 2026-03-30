Vai trò của HDBank trong hệ sinh thái của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

HDBank là mắt xích quan trọng hậu thuẫn các công ty thành viên trong hệ sinh thái Sovico của gia đình tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vận hành nhịp nhàng, trơn tru.

Để ngăn tình trạng lũng đoạn ngân hàng, huy động vốn cho các doanh nghiệp thân hữu, Luật các tổ chức tín dụng 2024 (sửa đổi) quy định ngân hàng phải công khai cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, đồng thời khống chế cá nhân không nắm giữ quá 5%, cá nhân và người liên quan không nắm giữ quá 10%, tổ chức không nắm giữ quá 15%. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi Quốc hội giữa năm 2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận việc kiểm soát sở hữu chéo rất khó khăn, nhất là khi cổ đông và người có liên quan cố tình che giấu, nhờ đứng tên số cổ phần sở hữu để lách quy định về sở hữu chéo, sở hữu vượt mức quy định hoặc giới hạn cấp tín dụng. Điều này dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ tổ chức tín dụng hoạt động thiếu công khai, minh bạch. Nỗi lo của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng là có cơ sở khi giới chủ các tập đoàn kinh tế đã và đang gia tăng việc sở hữu ngân hàng để tiện huy động vốn cho các doanh nghiệp thân hữu. Càng lo hơn khi bài học về vụ án Trương Mỹ Lan và đồng bọn lũng đoạn ngân hàng SCB vẫn chưa nguội lạnh.

HDBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1989. Đây cũng là ngân hàng có lợi nhuận thường xuyên nằm trong top 10 nhà băng có lãi lớn nhất toàn hệ thống.

Nhắc tới HDBank, giới đầu tư nghĩ ngay đến hình ảnh của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - người có đóng góp rất lớn trong sự phát triển của HDBank. Nữ tỷ phú đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực tại HDBank từ năm 2005 đến nay.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng đang điều hành kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau từ tài chính ngân hàng, hàng không, chuyển đổi số, năng lượng, phát triển đô thị, nghỉ dưỡng,... thông qua tập đoàn Sovico Group do 2 họ sáng lập.

Theo công bố, CTCP Sovico - nơi chồng bà Thảo đang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - là cổ đông lớn nhất nắm giữ 12,857% vốn của HDBank.

Người có liên quan Sovico nắm khoảng 4,952% vốn. Như vậy tổng cộng nhóm CTCP Sovico và bên liên quan sở hữu tổng cộng hơn 17,8% vốn ngân hàng (số liệu xét tại ngày 30/6/2025).

Báo cáo cũng thể hiện bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại ngày 30/6/2025 cầm trong tay 3,725% vốn của HDBank, còn người liên quan nữ doanh nhân này nắm 12,887% vốn. Tổng cộng nữ tỷ phú cùng người liên quan sở hữu hơn 16,6% vốn của nhà băng này.

Ngoài ra, danh sách công bố còn thể hiện tên một cổ đông lớn khác là ông Phạm Khắc Dũng - người đại diện pháp luật của CTCP Sovico - nắm gần 1,2%, và nếu tính thêm người liên quan thì tổng tỷ lệ là 15,477%.

CTCP Sovico là một pháp nhân nằm trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Sovico, hay nói cách khác Tập đoàn Sovico là tập đoàn mẹ. Tại đây, bà Thảo chính là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Với những số liệu trên có thể thấy nhóm Sovico (bao gồm các pháp nhân liên quan), bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phạm Khắc Dũng và những người liên quan đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu lên tới 49,898% - một mức ảnh hưởng chi phối đáng kể tại HDBank.

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ cùng những người liên quan đã nắm giữ tổng tỷ lệ lên tới 65% vốn của HDBank.

Cuối tháng 11/2025, Tập đoàn Sovico thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 65 triệu cổ phiếu HDBank. Giao dịch được thực hiện thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 21/11 đến 25/11/2025 với tổng giá trị hơn 1.900 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Tập đoàn Sovico đã giảm sở hữu tại HDBank xuống còn hơn 385 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% tỷ lệ cổ phần của ngân hàng này. Giao dịch của Sovico theo công bố là nhằm đáp ứng các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2024 về tỷ lệ sở hữu tối đa tại một ngân hàng (dưới 10%).

Như vậy tính thêm cả người có liên quan, nhóm Sovico đã giảm tỷ lệ sở hữu về 11,69%.

Còn trên báo cáo quản trị 2025, cuối năm, bà Thảo cũng hạ tỷ lệ nắm giữ từ 3,725% về gần 3,3839% vốn của nhà băng này.

Nếu cộng gộp các khoản nắm giữ, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm Sovico và cá nhân bà Thảo tại HDBank là 15,07%, nhỉnh hơn so với mức 15% của nhà nước quy định.

Tức là đến giữa 2025, tỷ lệ của nhóm cổ đông này vẫn vượt quá quy định, song đến cuối năm đã chủ động giảm tỷ lệ sở hữu để vừa chạm mốc 15% vốn của HDBank.

Nhìn tổng thể, Tập đoàn Sovico của gia đình nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bao phủ nhiều ngành nghề, tạo thành một hệ sinh thái khép kín, vận hành một cách trơn tru. Thay vì để từng mảng chạy riêng lẻ, họ chú trọng tạo ra một dây chuyền mà ở đó các dịch vụ hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau.

Ba quân bài chủ lực của hệ sinh thái Sovico gồm: Hàng không (Vietjet), Tài chính tiêu dùng (HD Saison) và Ngân hàng (HDBank). Trong đó, HDBank được xem là bên tài trợ vốn cho các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh trong nhóm.

Hệ sinh thái liên quan Tập đoàn Sovico. Ảnh: Sovico Group.

Trong mô hình này, Vietjet đóng vai trò thu hút khách và dòng tiền cho hệ sinh thái. Vietjet không chỉ đơn thuần là một hãng bay hằng năm phục vụ hàng chục triệu khách hàng bay trong và ngoài nước, mà còn là sợi dây kết nối với những tập đoàn quốc tế cho HDBank.

Từ khối lượng thông tin khách hàng khổng lồ từ hãng bay, HDBank có thể tối ưu và mở rộng dịch vụ thanh toán, tạo sản phẩm tài chính liên kết (như thẻ tín dụng), nâng trải nghiệm khách hàng và từ đó có thể tăng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của HDBank.

Ngoài ra, thương hiệu uy tín mà Vietjet đã xây dựng trên trường quốc tế thông qua các hợp đồng mua/chuyển nhượng máy bay, động cơ với Boeing, GE hay Pratt & Whitney, …có thể giúp HDBank dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dòng vốn ngoại.

Song song đó, HDBank còn tận dụng dữ liệu từ HD Saison để cung cấp những gói vay hay dịch vụ phù hợp cho khách hàng tiêu dùng. Cách làm này giúp dòng tiền tại HDBank không bị cô đọng mà luôn được luân chuyển đồng đều giữa các mảng, đảm bảo nguồn vốn sinh lời tốt nhất.

Chứng khoán HD cũng là một công ty liên kết của HDBank, đồng thời nằm trong hệ sinh thái Sovico. Bản thân Chứng khoán HD sẽ giúp bổ sung thêm cho khách hàng của HDBank những sản phẩm tài chính, đầu tư, bổ sung các nghiệp vụ mới như tư vấn tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp...; ngoài ra, còn có cơ hội bán chéo sản phẩm, cung cấp dịch vụ thu chi hộ từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng.

Dữ liệu những năm qua cho thấy HDBank đã tập trung tài trợ vốn cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sovico, bao gồm lĩnh vực hàng không, bất động sản, năng lượng và tài chính tiêu dùng. Mặc dù thông tin hợp đồng tín dụng không được công bố đại chúng nhưng có rất nhiều dữ liệu cho thấy mối quan hệ này cực kỳ khăng khít.

Đầu tiên là Tập đoàn Sovico. Bản thân tập đoàn mẹ đã huy động rất nhiều trái phiếu trong suốt thời gian qua. Dữ liệu trên Cbonds - chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - trong năm 2025 cho thấy tập đoàn lưu hành 85 lô trái phiếu với giá trị mỗi lô từ vài trăm tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng.

Ngày 9/3, Tập đoàn còn 12 lô trái phiếu với tổng dư nợ gốc 14.000 tỷ đồng. Những lô trái phiếu của Sovico đều do Chứng khoán HD đứng ra thu xếp và làm đại lý phát hành, lãi suất là 10,5%/năm, đều do tổ chức trong nước mua trái phiếu.

Còn về phía Vietjet, HDBank cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ nguồn vốn. Cuối năm 2025, dư nợ đi vay của hãng hàng không này tại HDBank gần 9.800 tỷ đồng, gấp 3,5 lần hồi đầu năm. Dư nợ tại HDBank của Vietjet chiếm 1/2 tổng dư nợ đi vay tại các nhà băng và gấp hơn 3 lần khoản vay từ đối tác lớn thứ hai là VIB (3.029 tỷ).

Đây chỉ là số dư cuối năm. Điều này không loại trừ khả năng trong năm, HDBank có thể đã bơm vốn cho Vietjet nhiều hơn, khi thực tế tổng nợ vay mới của hãng hàng không này tại các ngân hàng và vay trái phiếu trong năm qua lên tới hơn 71.300 tỷ đồng và đã trả nợ gốc 44.600 tỷ.

Về phía HDBank, ngân hàng này không công bố chi tiết các giao dịch với bên liên quan. Song dựa trên phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề, HDBank đang cho vay tổng cộng hơn 546.000 tỷ đồng. Trong đó, mảng tập trung nhiều nhất là cho vay hộ gia đình với gần 167.700 tỷ đồng, tương đương 31% tổng dư nợ. Mảng này liên quan HD Saison - công ty cho vay tiêu dùng được thành lập bởi chính HDBank và tập đoàn tài chính của Nhật Bản.

HDBank cũng dành nhiều ưu ái dành cho Công ty CP Địa ốc Phú Long (thành viên Tập đoàn Sovico). Công ty bất động sản này từng là cổ đông nắm giữ 1,21% vốn của HDBank và nằm trong cùng hệ sinh thái Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Mối quan hệ này thể hiện qua nhiều khía cạnh. Thứ nhất, HDBank thường xuyên là nhà tài trợ vốn cũng như cung cấp các gói vay đặc biệt dành cho khách hàng mua dự án do Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư.

HDBank từng triển khai gói cho vay lãi suất 0% – 3,9%/năm cho người mua căn hộ tại các dự án: Dragon Hill Residence & Suites I, Dragon Hill Residence & Suites II, Dragon Parc (Nhà Bè, TP HCM). Hạn mức vay có thể lên tới 70–80% giá trị hợp đồng, thời hạn vay 20–30 năm.

Hay tại dự án nhà ở xã hội thế hệ mới Dragon E-Home thuộc khu đô thị Dragon Village, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM. Hồi 2022, HDBank tung gói vay dành cho khách hàng có nhu cầu mua nhà dự án với mức vay 75% giá trị theo tiến độ hợp đồng mua bán, thời hạn vay tới 35 năm.

Điều này như một mũi tên trúng 2 đích. Một mặt các dự án của Phú Long sẽ bán hàng thuận lợi nhờ gói vay mua nhà. Mặt khác, ngân hàng cũng tiếp cận được tệp khách hàng mới.

Hơn 30% dư nợ cho vay của HDBank là cho vay hộ gia đình (HD Saison). Nguồn: Báo cáo tài chính HDBank.

Một thương vụ không thể không nhắc đến: Tháng 6/2014, sau khi Tập đoàn điện lực Việt Nam và các công ty thành viên thoái hết vốn, CTCP Bất động sản Sài Gòn Vi Na (Land Saigon) không còn “bầu sữa” vốn nhà nước cũng như hỗ trợ từ công ty mẹ.

Ngay sau đó, Land Saigon đã được đón nhóm cổ đông mới. Sovico là nhóm chi phối nên nhanh chóng giúp công ty huy động được hàng nghìn tỷ đồng nhằm phục vụ cho mục tiêu mở rộng đầu tư các dự án.

Lúc đó, Land Saigon đang triển khai dự án Dragon Riverside City nên chọn CTCP Địa ốc Phú Long hợp tác kinh doanh trong vai trò nhà phát triển dự án.

Sau khi bắt tay Địa ốc Phú Long, Land Saigon còn được HDBank cho vay ngắn hạn 1.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ 9%/năm (thời hạn vay 16 tháng) theo hợp đồng tín dụng ký tháng 3/2016. Mục tiêu khoản vay này là bổ sung vốn cho các hợp đồng hợp tác đầu tư, không có tài sản bảo đảm.

Hoạt động tài chính này đã làm quy mô nợ phải trả của Land Saigon tăng vọt lên hàng nghìn tỷ đồng, trong khi trước đó vay nợ và thuê tài chính của công ty chỉ hơn 1 tỷ đồng. Động thái đó đặt ra nghi vấn về sự ưu ái tài trợ vốn của HDBank cho Phú Long.

Tựu chung lại, Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Phương Thảo giống như hệ sinh thái đa ngành được kết nối chặt chẽ, nơi ngân hàng, hàng không và bất động sản không chỉ cùng tồn tại mà còn tương tác, nâng đỡ lẫn nhau về vốn, khách hàng và dòng tiền. Trong đó, HDBank được xem là mắt xích quan trọng hậu thuẫn mạnh mẽ cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái Sovico vận hành nhịp nhàng, xuyên suốt.

Thị trường chứng khoán phiên 19/1/2026 bất ngờ xuất hiện loạt giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HDBank với tổng khối lượng 291,6 triệu đơn vị (chiếm 5,8% tổng lượng cổ phiếu lưu hành), tương đương giá trị hơn 8.800 tỷ đồng. Hơn 97% khối lượng giao dịch thỏa thuận đã được thực hiện tại mức giá trần cùng ngày (30.400 đồng/cp). Chưa rõ bên mua và bán trong các giao dịch thỏa thuận trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng các giao dịch chủ yếu diễn ra giữa các nhà đầu tư nước ngoài với khoảng hơn 284 triệu cổ phiếu được sang tay. Thỏa thuận giao dịch trên cho thấy cơ cấu cổ đông của HDBank tiếp tục biến động, trong bối cảnh nhà băng này đang muốn nới rộng room nước ngoài.

