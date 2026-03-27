Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành.

Ngày 27/3, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh cho biết sẽ tiếp tục xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng.

Trong năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11% trở lên; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng trên 14%, dịch vụ tăng trên 9%, nông - lâm - thủy sản tăng trên 3,5%. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt từ 3.920 USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 71,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Ông có trình độ chuyên môn: Ths Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh.

Từ tháng 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 7/2025, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 22/1, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

