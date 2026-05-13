Đánh giá tình báo về Iran mâu thuẫn với tuyên bố của ông Trump

Iran được cho là vẫn duy trì quyền tiếp cận đối với phần lớn các trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz.

Tờ New York Times ngày 12/5 đưa tin, dẫn một bản đánh giá tình báo mật được lập hồi đầu tháng này, cho biết Iran đã khôi phục khả năng hoạt động tại phần lớn các cơ sở tên lửa trong khu vực.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh truyền thông Mỹ liên tiếp đăng tải các bài viết trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng sau chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel kéo dài từ ngày 28/2 cho tới khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4.

Theo New York Times, Iran đã khôi phục quyền tiếp cận hoạt động đối với 30 trong tổng số 33 trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz.

Các cơ sở này có khả năng tấn công tàu chiến Mỹ và các tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển hẹp vốn xử lý khoảng 20% hoạt động thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Iran trước đó đã đóng tuyến hàng hải này đối với những gì họ gọi là “tàu thuyền của kẻ thù” nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, đồng thời từ đó tới nay liên tục khẳng định quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động hàng hải và thu phí qua eo biển.

Các đánh giá tình báo được New York Times dẫn lại cũng tái khẳng định các báo cáo trước đó rằng Iran vẫn giữ được khoảng 70% số bệ phóng di động cùng khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh.

Các cuộc đàm phán hiện vẫn rơi vào bế tắc sau khi Mỹ và Iran tiếp tục bác bỏ đề xuất của nhau trong dịp cuối tuần, coi đó là “không thể chấp nhận được”.

Ông Trump đã gia tăng các lời đe dọa nối lại chiến dịch quân sự, trong bối cảnh truyền thông đưa tin ông đã được trình bày về các phương án không kích bổ sung.

Mỹ yêu cầu Iran phải giải thể chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, điều mà Tehran bác bỏ, khẳng định các hoạt động làm giàu uranium của họ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự.

Các điều kiện hòa bình của Iran bao gồm việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh và công nhận cái mà Tehran gọi là “chủ quyền” của họ đối với eo biển Hormuz.

