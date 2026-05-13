Vì sao ông Trump loại CEO Nvidia Jensen Huang khỏi chuyến thăm Bắc Kinh?

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump gây chú ý khi CEO Nvidia Jensen Huang bị loại khỏi danh sách chủ doanh nghiệp tháp tùng, liên quan đến chính sách chip và quan hệ chính trị Mỹ-Trung.

Theo Bloomberg và New York Times, ngày 12/5/2026, Nhà Trắng đã công bố danh sách 16 CEO và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Trong danh sách có nhiều gương mặt quen thuộc như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook và CEO Boeing Kelly Ortberg. Tuy nhiên, danh sách lần này xuất hiện thay đổi đáng chú ý: CEO Tesla Elon Musk được bổ sung, trong khi CEO Nvidia Jensen Huang lại vắng mặt.

Đặc biệt, việc Jensen Huang không có tên đã gây xôn xao trong cả giới công nghệ lẫn ngoại giao. Chỉ vài ngày trước, hôm 7/5, ông Jensen Huang còn công khai nói trên CNBC rằng: “Nếu được mời, đó sẽ là vinh dự lớn đối với tôi. Được cùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc để đại diện cho nước Mỹ sẽ là điều vô cùng đáng tự hào”. Nhưng chỉ mấy ngày sau, danh sách chính thức được công bố mà không có tên ông.

Nhà Trắng nêu lý do

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết Jensen Huang không được mời vì chuyến thăm lần này “tập trung nhiều hơn vào nông nghiệp và hàng không thương mại”, như các đơn hàng máy bay dân dụng, chứ không phải bán dẫn cao cấp.

Tuy nhiên, lời giải thích này rõ ràng không thuyết phục. Danh sách 16 người không chỉ gồm doanh nghiệp nông nghiệp hay hàng không, mà còn có các lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Ngoài ra, các công ty bán dẫn như Qualcomm và Micron Technology — đều chịu hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc, nhưng CEO của hai công ty này vẫn được Nhà Trắng mời đi cùng. Người ta đặt câu hỏi: Qualcomm và Micron đều là công ty chip và đều bị kiểm soát xuất khẩu, vậy tại sao chỉ riêng Nvidia bị loại?

Nguyên nhân sâu xa

Theo phân tích của giới quan sát, nguyên nhân thực sự có thể nằm ở lập trường của Jensen Huang. Ông từng nhiều lần công khai nhấn mạnh rằng Trung Quốc là thị trường cực kỳ quan trọng đối với Nvidia. Đầu năm nay, ông còn trực tiếp đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến để gặp gỡ các khách hàng.

Nhưng chính thái độ bị cho là “quá tích cực với Trung Quốc” này lại trở thành điểm bất lợi trong bầu không khí chính trị hiện nay ở Washington. Những lãnh đạo doanh nghiệp như Tim Cook hay Elon Musk đã quen với việc cân bằng quan hệ: vừa làm ăn ở Trung Quốc, vừa thể hiện lòng trung thành chính trị với chính phủ Donald Trump.

Là một CEO có nền tảng kỹ thuật vững chắc và lập trường chính trị tương đối ôn hòa, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi Jensen Huang bị thiệt thòi trong quá trình "sàng lọc chính trị" của phái đoàn tháp tùng.

Vậy mâu thuẫn giữa Jensen Huang và ông Trump bắt nguồn từ đâu?

Chỉ một tháng trước, ông Jensen Huang đã tháp tùng Trump trong chuyến đi đến Trung Đông và Anh. Tại sao lần này ông lại đột nhiên bị loại ra?

Tại sao hai người lại bất hòa? Vẫn là về chính sách chip. Quan điểm của ông Trump là H-200 có thể được cấp phép bán cho Trung Quốc, nhưng chúng phải có "cửa hậu", mọi giao dịch phải được xem xét kỹ lưỡng, và ông Trump sẽ nhận 25% lợi nhuận.

Jensen Huang không hề vòng vo, thẳng thừng gọi việc kiểm soát chip là cực kỳ không hợp lý, một tư duy hoàn toàn của kẻ thua cuộc, và nói rằng chip không phải là uranium được làm giàu và không thể bị chặn hoàn toàn khỏi Trung Quốc, sẽ chỉ buộc Trung Quốc phải tự phát triển chip của riêng mình.

Việc công khai chỉ trích chính sách này là "cực kỳ ngu ngốc" trên một chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu - kiểu ngôn từ này sẽ không dễ chịu đối với bất kỳ tổng thống nào.

Ông Trump là một người thù dai, đó là một bí mật ai ai cũng biết. Việc Jensen Huang bị loại khỏi danh sách sau khi đưa ra tuyên bố đó không hoàn toàn bất ngờ.

Bloomberg cho rằng việc loại bỏ Jensen Huang có thể gây tổn hại đến nỗ lực bán chip AI của Nvidia tại thị trường Trung Quốc, mà ông coi là cơ hội trị giá 50 tỷ USD. Một cơ hội 50 tỷ USD, bị loại bỏ bởi một bản danh sách doanh nhân tháp tùng tổng thống.

Danh sách này là một tấm gương phản chiếu rõ ràng. Sự vắng mặt của Jensen Huang gửi một tín hiệu quan trọng đến Trung Quốc. Trước đó, Mỹ đã phê duyệt việc xuất khẩu chip AI H200 của Nvidia sang Trung Quốc, nhưng các giao dịch thực tế vẫn chưa hoàn tất. Các vấn đề kiểm soát chip của Nvidia không nằm trong chương trình nghị sự tại vòng đàm phán này ở Bắc Kinh, ít nhất không phải là chủ đề chính.

Sự hiện diện của các công ty như Qualcomm và Micron cho thấy rằng cuộc đối thoại trong lĩnh vực chip di động và chip nhớ có thể đang tiến triển—một sự phân bổ sự chú ý không đồng đều đang xuất hiện.

16 CEO đi cùng Huang đều có chương trình nghị sự riêng của họ. Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla), Amon (Qualcomm), Mehrotra (Micron) - đây là CEO những công ty mà doanh thu từ thị trường Trung Quốc thường chiếm 20% hoặc thậm chí cao hơn, và tất cả đều thuộc nhóm các công ty "gắn bó sâu sắc với chuỗi cung ứng của Trung Quốc".

Việc sản xuất iPhone của Apple không thể tách rời khỏi các nhà máy ở Trung Quốc; nhà máy Gigafactory Thượng Hải của Tesla đóng góp hơn một nửa công suất sản xuất toàn cầu; và Qualcomm và Micron từ lâu đã dựa vào các đơn đặt hàng chip từ khách hàng Trung Quốc.

16 cá nhân này cùng nhau đại diện cho bức thư thực tế nhất mà cộng đồng doanh nghiệp Mỹ gửi đến Nhà Trắng - họ không thể sống thiếu thị trường Trung Quốc, vì vậy họ phải đến đây.

Việc ông Trump đưa họ đến vừa là con bài mặc cả vừa là sự chứng minh cho Trung Quốc: cộng đồng doanh nghiệp Mỹ muốn kinh doanh, muốn duy trì hợp tác và không muốn hoàn toàn đóng cửa.

Tuy nhiên, Nvidia lại là một biểu tượng rất nhạy cảm. Nó đại diện cho sức mạnh tính toán AI, một trong những quân bài cốt lõi cuối cùng mà Mỹ nắm giữ trong cuộc chơi công nghệ. Đặt nó lên bàn đàm phán với Trung Quốc có nghĩa là hoặc nhượng bộ hoặc đổ vỡ quan hệ; ông Trump không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết quả nào.

Vì vậy, việc Jensen Huang vắng mặt trong đoàn tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc không phải vì Nvidia không quan trọng, mà ngược lại - vì công ty này quá quan trọng và quá nhạy cảm.

Theo Toutiao