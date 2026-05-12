Tượng vàng ông Trump ở Miami gây tranh cãi

Tượng vàng của ông Trump dựng tại Miami gây tranh cãi về sùng bái cá nhân, ảnh hưởng tôn giáo và mối quan hệ chính trị trong cộng đồng Mỹ.

Một bức tượng mạ vàng khổng lồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được dựng tại khu nghỉ dưỡng sân golf Trump ở Miami, bang Florida, đã gây ra tranh cãi tôn giáo lớn về vấn đề “thờ phụng thần tượng giả”.

Bức tượng được đặt tại khu Trump National Doral Miami, có chiều cao khoảng 4,6 mét; nếu tính cả bệ thì tổng chiều cao khoảng 6,7 mét. Tượng được làm bằng đồng mạ vàng, thể hiện hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania vào tháng 7/2024.

Nhiều ý kiến cho rằng việc dựng bức tượng vàng khổng lồ này mang đậm màu sắc sùng bái cá nhân đối với ông Trump, đồng thời đặt câu hỏi liệu hành động này có đi ngược giáo lý trong Kinh Thánh về việc “không thờ phụng thần giả” hay không.

Bức tượng được đặt gần khu tập golf, do nhà điêu khắc Alan Cottrill thực hiện theo đơn đặt hàng của tổ chức tiền mã hóa (crypto) có tên $PATRIOT mang màu sắc chính trị và ủng hộ ông Trump.

Phía trên bức tượng thể hiện ông Trump sau khi bị ám sát hụt tại bang Pennsylvania vào tháng 7/2024. Ảnh: Reuters.

Lễ khánh thành do mục sư Tin Lành Mark Burns – một người ủng hộ lâu năm của ông Trump - chủ trì. Mục sư Burns phát biểu cho rằng bức tượng không nhằm “thần thánh hóa” ông Trump, mà tượng trưng cho sự kiên cường, tự do, tinh thần yêu nước, và là một hình thức “ca ngợi sự sống”.

Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện, bức tượng vàng đã gây phản ứng trái chiều mạnh mẽ. Một số người chỉ trích cho rằng hình ảnh này dễ khiến người ta liên tưởng đến “con bê vàng” trong sách Book of Exodus (Sách Xuất Hành - cuốn thứ hai trong Kinh Thánh).

Một bộ phận tín đồ tôn giáo cho rằng cách thiết kế và trưng bày như vậy dễ bị xem là sùng bái cá nhân hoặc thậm chí mang tính chất thờ phụng ngẫu tượng, trái với giáo lý Kitô giáo. Những người chỉ trích còn cho rằng khi lòng trung thành chính trị bắt đầu vượt lên trên chính đức tin tôn giáo, văn hóa Tin Lành Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc hơn.

Những người chỉ trích cũng cho rằng trong vài năm gần đây, ông Trump liên tục thúc đẩy xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân, bao gồm: phát hành Kinh Thánh mang tên Trump, bán giày thể thao thương hiệu Trump, và đổi tên một phần trung tâm biểu diễn nghệ thuật “John F. Kennedy Center for the Performing Arts” thành “Trump–Kennedy Performing Arts Center”.

Dân chúng chụp ảnh tự sướng cùng bức tượng. Ảnh: Yahoo!

Một số ý kiến còn cho rằng các quyết định liên quan được thực hiện mà không thông qua đầy đủ quy trình thảo luận của Quốc hội và hội đồng quản trị công ty.

Đáp lại những ý kiến chỉ trích việc dựng bức tượng, mục sư Burns nhấn mạnh rằng: “Đối tượng được tôn thờ duy nhất là Chúa Jesus Christ” nhằm bác bỏ cáo buộc sùng bái cá nhân ông Trump.

Theo các nguồn tin, dự án tượng này ban đầu được lên kế hoạch ra mắt trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Trump, nhưng bị trì hoãn do vấn đề thanh toán. Đến cuối tháng 4 năm nay, sau khi các khoản tiền thanh toán được hoàn tất, bức tượng mới chính thức được đưa tới sân golf của ông Trump.

Ông Trump rất hài lòng với bức tượng của mình. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông chia sẻ hình ảnh tượng và ca ngợi đây là “một tác phẩm nghệ thuật thực sự”, đồng thời khen những người dựng tượng là “những người yêu nước Mỹ vĩ đại”.

Theo Singtao