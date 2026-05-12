Một ngôi trường bắt học sinh ôm búp bê cả ngày để “hiểu nỗi khổ làm mẹ”

Một cơ sở giáo dục đặc biệt ở miền Đông Trung Quốc dành cho các thiếu niên bị xem là “có vấn đề” đang gây tranh cãi sau khi cho học sinh mang búp bê đồ chơi theo suốt ngày học như một phần của chương trình giáo dục lòng biết ơn.

Trường Giáo dục Đặc biệt Nguyên Trung, nằm ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, tiếp nhận các học sinh tuổi vị thành niên có biểu hiện nổi loạn, thiếu động lực học tập, nghiện game online, nóng tính hoặc có xu hướng yêu sớm.

Gần đây, theo tờ Huashang News, nhiều video ghi lại cảnh học sinh địu búp bê trên lưng trong giờ học và ôm chúng khi ăn trưa đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

“Chỉ khi tự nuôi con, bạn mới thực sự hiểu cha mẹ mình. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi học sinh tại trường Nguyên Trung phải chăm sóc ‘em bé’ của riêng mình. Các em sẽ phải lo việc ăn uống, ngủ nghỉ và chăm sóc ban đêm cho em bé suốt một tuần,” một giáo viên của trường viết trên mạng xã hội.

Một số học sinh mang búp bê đồ chơi trên lưng để mô phỏng trách nhiệm làm cha mẹ, nhưng các nhà phê bình cho rằng cách tiếp cận này có thể khiến chúng không muốn có con trong tương lai. Ảnh: iFeng.

Trong một đoạn clip lan truyền khác, học sinh được nhìn thấy vừa ngồi xổm vừa bước đi trong lúc đỡ những con búp bê nặng 2,5 kg nhằm mô phỏng trải nghiệm cha mẹ tập cho trẻ nhỏ biết đi.

“Chân em tê cứng sau khi đi 1 km theo cách này. Giờ em mới hiểu những vất vả mà cha mẹ phải chịu đựng,” một học sinh giấu tên xuất hiện trong phóng sự cho biết.

Hiệu trưởng nhà trường, được giới thiệu với họ Du, giải thích rằng vì phần lớn học sinh tại đây khá nổi loạn nên trường muốn triển khai giáo dục lòng biết ơn thông qua những phương pháp đặc biệt.

“Chúng tôi khuyến khích các em trải nghiệm việc chăm sóc một ‘đứa trẻ’ để hiểu được những khó khăn mà người mẹ phải trải qua trong thai kỳ,” ông Du nói.

“Hy vọng của chúng tôi là học sinh sẽ biết trân trọng sự hy sinh của cha mẹ, từ đó thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Hơn nữa, phương pháp giáo dục của chúng tôi được nhiều phụ huynh đánh giá cao,” ông nói thêm.

Một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội rằng bà tin phương pháp giảng dạy mới này thực sự hiệu quả.

“Con trai tôi đã thực sự hiểu được những vất vả khi tôi nuôi dạy nó sau khi phải ôm búp bê ngay cả lúc ăn cơm. Tôi giải thích với nó rằng người mẹ không bao giờ đặt con xuống, dù đi bất cứ đâu,” người mẹ nói.

Một cậu bé được nhìn thấy đang ăn trưa trong khi ôm một con búp bê, cho thấy những khó khăn mà các bậc phụ huynh phải đối mặt. Ảnh: iFeng.

Phương pháp giáo dục khác thường này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Một cách làm như vậy sẽ giúp học sinh học được sự cẩn thận và kiên nhẫn hơn,” một cư dân mạng nhận xét.

Một người khác hài hước bình luận: “Mấy em bé này ngoan quá. Chúng phải khóc suốt và cần thay tã liên tục mới giống em bé thật!”

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản đối.

“Vài năm nữa khi nhớ lại trải nghiệm này, có khi các em sẽ quyết định không sinh con,” một người dùng mạng viết.

Các trung tâm “uốn nắn thanh thiếu niên” hoặc giáo dục đặc biệt ở Trung Quốc thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý vì những lý do tiêu cực, như các báo cáo về việc học sinh bị đối xử tệ hoặc bị bạo hành.

Những cơ sở này thường thu học phí từ 8.000 đến 20.000 nhân dân tệ (khoảng 1.200-2.900 USD) mỗi tháng và áp dụng mô hình quản lý khép kín mang phong cách quân đội.

Theo SCMP