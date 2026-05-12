Cựu giám đốc điều hành OpenAI tiết lộ hành trình thu thập bằng chứng chống Sam Altman tại tòa

Những lời khai này nằm trong khuôn khổ cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa OpenAI và tỷ phú Elon Musk, phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong hàng ngũ lãnh đạo đã tạo ra ChatGPT.

Trong phiên điều trần mới đây, đồng sáng lập OpenAI là Ilya Sutskever đã đưa ra những lời khai gây sốc về nội bộ công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Sutskever khẳng định ông đã dành khoảng một năm để thu thập bằng chứng cho hội đồng quản trị về việc tổng giám đốc điều hành Sam Altman thường xuyên có hành vi dối trá một cách có hệ thống.

Theo lời khai của Sutskever, ông đã soạn thảo một tài liệu dài 52 trang theo yêu cầu của hội đồng quản trị để chứng minh sự không trung thực của Altman. Nội dung tài liệu bao gồm các cáo buộc về việc Altman thường xuyên gây chia rẽ và đẩy các giám đốc điều hành vào thế đối đầu lẫn nhau. Sutskever cho biết ông đã thảo luận về việc loại bỏ Altman với cựu giám đốc công nghệ Mira Murati trong một thời gian dài trước khi sự việc bùng nổ.

Chuyên gia nghiên cứu hàng đầu này nhấn mạnh rằng hành vi của Altman không hề đóng góp cho các mục tiêu cao cả của công ty, bao gồm cả việc xây dựng trí tuệ nhân tạo tổng quát an toàn cho nhân loại.

Sutskever từng đóng vai trò then chốt trong vụ sa thải và tái bổ nhiệm đầy kịch tính của Altman vào cuối năm 2023. Dù sau đó ông từng bày tỏ sự hối tiếc về việc tham gia vào các hành động của hội đồng quản trị và bỏ phiếu đưa Altman trở lại, nhưng những tiết lộ mới nhất tại tòa án California lại cho thấy một góc nhìn khác về sự hoài nghi kéo dài.

Phiên tòa hiện đã bước sang tuần thứ ba, thời điểm OpenAI đang nỗ lực huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư để chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đô la. Trong khi đó, Elon Musk đang tìm cách đòi bồi thường 150 tỷ USD và yêu cầu loại bỏ Altman cùng chủ tịch Greg Brockman khỏi các vai trò hiện tại.

Một tình tiết đáng chú ý khác là Sutskever đã xác nhận việc OpenAI từng đàm phán sáp nhập với đối thủ Anthropic ngay sau khi Altman bị sa thải tạm thời. Ông tiết lộ rằng các thành viên còn lại của hội đồng quản trị khi đó đã gặp gỡ đơn vị tạo ra chatbot Claude với đề xuất sáp nhập và chuyển giao quyền lãnh đạo, dù bản thân ông không mấy hào hứng với ý tưởng này.

Sutskever cũng công khai giá trị cổ phần của mình tại OpenAI hiện đạt mức khoảng 7 tỷ USD. Sau khi rời công ty vào năm 2024, ông đã thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp mới mang tên Safe Superintelligence để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu nghiên cứu an toàn.

Phiên tòa dự kiến sẽ bước vào phần tranh luận cuối cùng vào thứ hôm 14/5 tới dưới sự điều hành của thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers. Các nhân vật tầm cỡ khác như tổng giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cũng đã ra hầu tòa và mô tả khoản đầu tư vào OpenAI là một rủi ro có tính toán.

Những lời khai của Sutskever cùng các giám đốc điều hành khác không chỉ ảnh hưởng đến kết quả vụ kiện của Elon Musk mà còn định hình lại niềm tin của giới đầu tư vào cấu trúc quản trị của OpenAI. Cuộc chiến này đang dần đi đến hồi kết, hứa hẹn sẽ xác định lại tương lai của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Theo Reuters