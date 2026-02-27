Pakistan tuyên bố "chiến tranh công khai" với Taliban, không kích loạt mục tiêu ở Afghanistan

Pakistan không kích nhiều thành phố của Afghanistan, trong khi Taliban đáp trả dữ dội. Hai bên báo thương vong lớn, căng thẳng biên giới leo thang nguy hiểm.

Pakistan đã tấn công các mục tiêu bên trong những thành phố lớn của Afghanistan trong đêm, quan chức Pakistan và Taliban cho biết hôm 27/2, khi giao tranh xuyên biên giới leo thang sau nhiều tháng căng thẳng và đụng độ lẻ tẻ giữa hai nước.

Các nguồn tin an ninh Pakistan cho biết các đợt tấn công bao gồm không kích và pháo kích mặt đất nhằm vào các chốt, sở chỉ huy và kho đạn của Taliban tại nhiều khu vực dọc biên giới.

Hai bên đều báo cáo thiệt hại nặng nề, nhưng đưa ra các con số chênh lệch đáng kể mà chưa được xác minh độc lập.

Các cuộc không kích đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia láng giềng trong nhiều tháng, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh dọc tuyến biên giới dài 2.600 km, đồng thời làm sâu sắc thêm tranh cãi kéo dài về cáo buộc của Islamabad rằng Kabul dung túng cho các tay súng thuộc Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – cáo buộc mà Taliban bác bỏ.

Người phát ngôn Taliban, ông Zabihullah Mujahid, cho biết lực lượng Pakistan đã tiến hành không kích tại một số khu vực ở Kabul, Kandahar và Paktia.

“Các đợt phản công của Pakistan nhằm vào các mục tiêu ở Afghanistan vẫn đang tiếp diễn”, người phát ngôn chính phủ Pakistan Mosharraf Zaidi viết trên mạng xã hội X, mô tả hành động này là đáp trả “các cuộc tấn công vô cớ từ phía Afghanistan”.

Ảnh chụp màn hình từ một video được phát hành vào ngày 26/2 cho thấy các phương tiện quân sự di chuyển trên một con đường ở địa điểm được cho là Nangarhar, Afghanistan. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Pakistan cho hay họ đã phát động một "cuộc chiến tranh công khai" chống lại chính phủ Taliban của Afghanistan sau khi xung đột quân sự giữa hai nước leo thang trong đêm qua.

"Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đến giới hạn. Giờ đây, đó là một cuộc chiến tranh công khai giữa chúng tôi và các người", Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố trên X.

Một nhân chứng của Reuters tại Kabul cho biết có thể nghe thấy nhiều tiếng còi xe cứu thương sau những tiếng nổ lớn.

Video do các quan chức an ninh Pakistan chia sẻ cho thấy những tia chớp sáng trong đêm do hỏa lực dọc biên giới và tiếng pháo hạng nặng. Một video khác ghi lại cảnh một tòa nhà bốc cháy, mà phía Pakistan nói là sở chỉ huy của Taliban tại Paktia.

Ông Zaidi cho biết 133 tay súng Taliban Afghanistan đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, 27 chốt bị phá hủy và 9 chốt bị chiếm giữ.

Ông Mujahid nói 55 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 19 chốt bị chiếm, trong khi phía Taliban có 8 tay súng thiệt mạng, 11 người bị thương và 13 dân thường bị thương tại Nangarhar.

Đợt giao tranh mới nhất diễn ra sau các cuộc không kích của Pakistan hồi đầu tuần, mà Islamabad nói nhằm vào các trại của TTP và các tay súng Nhà nước Hồi giáo ở miền Đông Afghanistan. Kabul phủ nhận việc cho phép các tay súng hoạt động từ lãnh thổ của mình và đã cảnh báo sẽ đáp trả.

Đụng độ bùng phát dọc biên giới vào tối 26/2 sau khi Taliban tiến hành cái mà họ gọi là các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự Pakistan. Cả hai bên đều tuyên bố đã phá hủy các chốt biên giới trong các cuộc giao tranh đó.

Theo Reuters