Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mốc 184,6 triệu đồng/lượng

Sáng 24/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua (23/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Biểu đồ giá vàng nhẫn: Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 23/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 23/2.

Giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 24/2 giao dịch ở mức 5.178 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua (23/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics,giao vàng giằng co quanh mốc 5.170 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư đang thận trọng cân nhắc giữa rủi ro thuế quan mới và những bất ổn địa chính trị chưa có hồi kết.

Chính quyền Trump hiện đang nỗ lực tái khởi động chương trình thuế quan toàn cầu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngăn chặn nhiều sắc thuế áp đặt từ năm ngoái.

Ngay sau phán quyết này, Tổng thống Trump đã công bố mức thuế 10% mới, có hiệu lực ngay từ hôm nay, đồng thời đe dọa có thể nâng mức thuế lên 15%.

Trong tuyên bố vào thứ Hai, ông Trump tiếp tục cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn đối với những quốc gia "chơi không đẹp" trong các thỏa thuận thương mại hiện có. Động thái này đã buộc nhiều đối tác lớn phải xem xét lại vị thế: Liên minh Châu Âu (EU) đã đình chỉ quy trình phê chuẩn hiệp định thương mại, trong khi Ấn Độ quyết định hoãn các cuộc đàm phán với Mỹ.

Trên phương diện địa chính trị, tâm điểm hiện đổ dồn vào vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran dự kiến tái khởi động vào thứ Năm tới. Dù bày tỏ sự ủng hộ đối với một giải pháp thương lượng, Tổng thống Trump vẫn đưa ra lời cảnh báo đanh thép về những "hậu quả nghiêm trọng" nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chung.

Chính sự đan xen giữa xung đột thương mại và rủi ro chính trị đang tiếp tục giữ vàng ở mức giá cao, dù áp lực chốt lời ngắn hạn bắt đầu xuất hiện.

Giá bitcoin giảm 1,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (24/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 63.606 USD/BTC, tiếp tục giảm 1,9% trong vòng 24h qua. Đà trượt dốc của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi ghi nhận mức giảm 6,8% so với 7 ngày trước (68.256 USD/BTC) và sụt giảm tới 28,2% chỉ trong vòng 1 tháng qua (88.522 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 182 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.271 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.