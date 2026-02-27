Lần đầu tiên đấu giá tên miền quốc gia có 2 ký tự

Lần đầu tiên, tên miền quốc gia “.vn” được tổ chức đấu giá, giá khởi điểm là 10 triệu đồng mỗi tên miền. Các phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18/3 đến ngày 20/3/2026.

Ngày 27/2, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo lần đầu tổ chức đấu giá tên miền quốc gia .vn. Trong năm 2026, hoạt động đấu giá sẽ được triển khai thành 02 đợt, trong đó đợt 1 vào tháng 3/2026 và đợt 2 vào tháng 6/2026.

Trong đợt 1, 50 tên miền quốc gia .vn có 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến, trong 3 ngày, từ ngày 18/3 đến ngày 20/3/2026.

Tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia .vn là nhóm tài nguyên đặc biệt có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao. Danh sách đấu giá lần này quy tụ nhiều tên miền giàu ý nghĩa, có thể phân thành các nhóm tiêu biểu.

Thứ nhất, nhóm gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Thứ hai, nhóm tên miền gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ôtô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)… phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Thứ ba, nhóm tên miền theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn…, có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, các tên miền chữ - số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn… mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Danh sách tên miền đấu giá và thông tin chi tiết, hướng dẫn quy trình thực hiện đấu giá được công bố tại: https://daugiatenmien.gov.vn/; đăng ký, tham gia thực hiện đấu giá tại https://vpa.com.vn phân hệ dgts.vpa.com.vn hoặc Ứng dụng VPA – Đấu giá tài sản. Giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền. Tiền đặt trước là 1 triệu đồng mỗi tên miền, bước giá: 1 triệu đồng.

Việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số .vn.

Việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tiếp cận, sở hữu những tài sản số có giá trị cao, góp phần nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế và gia tăng giá trị trong môi trường số.

Theo đại diện VNNIC, việc tổ chức đấu giá tên miền 2 ký tự tiếp tục khẳng định định hướng phát triển tên miền quốc gia Việt Nam .vn theo hướng nâng cao giá trị khai thác tài nguyên Internet quốc gia, gia tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu số mạnh, đồng thời góp phần phát triển hạ tầng kinh tế số quốc gia.