Hoá chất Đức Giang có động thái mới sau khi Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt bị khởi tố

Hóa chất Đức Giang (DGC) sẽ trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới do ông Lưu Bách Đạt và ông Nguyễn Quốc Trung đang bị khởi tố.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến diễn ra ngày 13/8 tại Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng là việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là ông Lưu Bách Đạt - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quốc Trung - thành viên HĐQT.

Lý do được Hoá chất Đức Giang đưa ra là hai cá nhân trên đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Cùng với việc miễn nhiệm, Hóa chất Đức Giang dự kiến bầu bổ sung hai thành viên HĐQT thay thế.

Ông Lưu Bách Đạt. Ảnh: Hoàng Dung.

Trước đó, doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo về việc khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba lãnh đạo, gồm ông Lưu Bách Đạt, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phùng Trọng Tú - Phó tổng giám đốc.

Trong đó, ông Lưu Bách Đạt và ông Phùng Trọng Tú bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quốc Trung bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quốc Trung mới được bầu vào HĐQT tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 8/5, cùng Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Kha và ông Phạm Duy Tùng.

Nếu đề xuất miễn nhiệm được cổ đông thông qua, HĐQT Hóa chất Đức Giang sẽ còn ba thành viên trước khi hoàn tất việc bầu bổ sung, gồm ông Đào Hữu Kha, bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Phạm Duy Tùng.

Về tình hình kinh doanh quý II, Hoá chất Đức Giang ghi nhận 2.415 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 54% xuống 455 tỷ đồng do giá vốn “đi lên”.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Hoá chất Đức Giang đạt 440 tỷ đồng, giảm 51% so với quý II/2025.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh kém sắc do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý II/2026, khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng, giảm 50% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận mục tiêu thấp nhất kể từ năm 2020 và giảm gần 50% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tổng tỷ lệ 80% (8.000 đồng/cổ phiếu). Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, như vậy, tỷ lệ còn lại cần chi trả là 50%.

Năm 2026, Hoá chất Đức Giang dự kiến tỷ lệ chi trả là 30%