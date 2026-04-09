Các nghị sĩ Israel phẫn nộ vì bị gạt khỏi thỏa thuận Mỹ–Iran, ông Netanyahu hứng chỉ trích

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Washington và Tehran là một “thảm họa” và “thất bại”, nhiều chính trị gia Israel nổi bật đã lên tiếng. Theo họ, Israel đã bị gạt ra ngoài quá trình này, và đây là một sai lầm chiến lược của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố tạm dừng 2 tuần cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran nhằm đàm phán một giải pháp lâu dài dựa trên kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất. Kế hoạch này được cho là bao gồm việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, chấp nhận làm giàu uranium, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon.

Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hôm thứ Tư rằng họ “ủng hộ” quyết định của ông Trump, đồng thời khẳng định Israel vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah có liên hệ với Iran tại quốc gia láng giềng Lebanon.

“Chưa từng có thảm họa chính trị nào như vậy trong toàn bộ lịch sử của chúng ta. Israel thậm chí không có mặt trên bàn đàm phán khi các quyết định liên quan đến cốt lõi an ninh quốc gia được đưa ra”, ông Yair Lapid, lãnh đạo phe đối lập tại quốc hội và đứng đầu đảng trung dung Yesh Atid, cho biết.

“Ông Netanyahu đã thất bại về chính trị, thất bại về chiến lược, và không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà chính ông đặt ra”, vị nghị sĩ này viết trên mạng xã hội X.

Cựu Thứ trưởng Kinh tế Yair Golan, người lãnh đạo đảng Dân chủ, cũng gọi diễn biến này là một “thất bại hoàn toàn”, đồng thời cho rằng Iran đã trở nên mạnh hơn sau cuộc xung đột.

Nghị sĩ Avigdor Liberman, lãnh đạo đảng Yisrael Beytenu, cũng cho rằng một nền hòa bình với Iran theo các điều kiện trong kế hoạch này chỉ dẫn đến một cuộc xung đột khác trong tương lai.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch ném bom vào Cộng hòa Hồi giáo Iran vào cuối tháng 2 mà không có sự khiêu khích trực tiếp, công khai tuyên bố mục tiêu là thay đổi chế độ và chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, chủ yếu do Tehran đóng cửa eo biển Hormuz mang tính chiến lược.

Theo RT