Các nước vùng Vịnh muốn mua drone giá rẻ của Ukraine để đánh chặn tên lửa Iran

Arab Saudi và UAE đang cân nhắc drone đánh chặn giá rẻ do Ukraine thiết kế để đối phó UAV Iran, trong bối cảnh tên lửa Patriot đắt đỏ bị tiêu hao nhanh.

Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Arab Saudi và UAE, đang xem xét sử dụng một loại drone đánh chặn do Ukraine thiết kế, có giá chỉ khoảng 2.500 USD, như một giải pháp chi phí thấp để đối phó với các cuộc tấn công từ Iran – vốn đang làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất. Thông tin này được một công ty Nhật Bản đang tiếp thị công nghệ ra nước ngoài tiết lộ với Reuters.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ–Israel và Iran bùng nổ, Tehran đã triển khai hàng loạt UAV giá rẻ sản xuất hàng loạt, bao gồm các dòng Shahed tương tự loại Nga sử dụng tại Ukraine.

Các quốc gia vùng Vịnh và lực lượng Mỹ phần lớn dựa vào các tên lửa đánh chặn đắt đỏ để bắn hạ những UAV này, qua đó làm nổi bật một xu hướng mới trong không chiến: các hệ thống giá rẻ, triển khai số lượng lớn có thể dần bào mòn kho tên lửa phòng không tiên tiến.

“Bây giờ ai cũng bắt đầu tính toán lại. Đơn giản là không hợp lý về mặt kinh tế, và cuối cùng mọi người cũng nhận ra điều đó”, ông Toru Tokushige, giám đốc điều hành của Terra Drone, cho biết. Ông cũng nói thêm rằng số lượng được yêu cầu từ Trung Đông đã tăng mạnh kể từ khi chiến sự nổ ra.

Giá mỗi drone đánh chặn của Terra Drone là khoảng 400.000 yen (tương đương 2.526 USD). Trong khi đó, một tên lửa đánh chặn Patriot phóng từ mặt đất có thể có giá khoảng 4 triệu USD, còn một UAV Shahed được ước tính chỉ tốn khoảng 20.000 USD.

Chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc xung đột Trung Đông, Iran đã phóng hơn 1.000 UAV và được cho là có khả năng sản xuất tới 10.000 chiếc mỗi tháng.

Đại sứ quán Arab Saudi và UAE tại Tokyo hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Terra Drone – vốn nổi tiếng với các sản phẩm drone dân dụng – đã công bố tham gia thị trường quân sự vào tháng trước thông qua hợp tác với một startup Ukraine mang tên Amazing Drones. Hai bên đã phát triển mẫu drone đánh chặn Terra A1 nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV Shahed do Nga triển khai tại Ukraine.

Theo thỏa thuận, công ty Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm tiếp thị sản phẩm ra thị trường quốc tế, đồng thời cung cấp đầu tư và công nghệ sản xuất.

Terra A1 hiện chưa được thử nghiệm trong thực chiến và dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Ukraine trong những tháng tới để tiến hành thử nghiệm, theo ông Tokushige.

Terra Drone hiện cũng đang cung cấp các drone khảo sát và kiểm tra cho tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco. Công ty này có thể tận dụng sự hiện diện tại Arab Saudi để thiết lập năng lực sản xuất drone đánh chặn ngay tại Trung Đông.

“Đây là lĩnh vực mà thế mạnh sản xuất của Nhật Bản có thể được tận dụng tối đa”, ông Tokushige nhận định.

Theo Reuters