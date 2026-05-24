Sập tòa nhà 9 tầng ở Manila, hàng chục người bị vùi lấp trong đống bê tông

Một tòa nhà đang xây dựng gần thủ đô Manila của Philippines bất ngờ đổ sập lúc rạng sáng, khiến ít nhất 19 người được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ít nhất 19 người được cho là vẫn mắc kẹt sau khi một tòa nhà đang xây dựng bất ngờ đổ sập gần thủ đô Manila của Philippines rạng sáng 24/5, khiến lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian giữa đống bê tông khổng lồ.

Theo chính quyền thành phố Angeles City, cách Manila khoảng 80 km về phía bắc, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng khi một tòa nhà bê tông 9 tầng chưa hoàn thiện bất ngờ sụp đổ.

Ông Jay Pelayo, quan chức phụ trách thông tin của thành phố, cho biết phần tường và hệ thống giàn giáo của công trình đã bị gãy sập, kéo theo hàng loạt khối bê tông đổ xuống và có thể đã chôn vùi nhiều công nhân bên dưới.

“Có những khối bê tông rất lớn và chúng tôi cần thiết bị chuyên dụng để nâng lên. Đó là thách thức lớn nhất với công tác cứu hộ lúc này,” ông Pelayo nói.

Giới chức địa phương cho biết hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong, nhưng khoảng 19 công nhân thường làm việc tại công trường vẫn chưa được xác định tung tích.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã đưa được ít nhất 24 người ra khỏi đống đổ nát. Ngoài ra, thêm hai người khác được giải cứu khỏi một khách sạn dạng căn hộ nằm cạnh công trình và bị ảnh hưởng khi tòa nhà đổ sập.

“Chúng tôi hy vọng 19 người mất liên lạc nằm trong số những người đã được cứu và chỉ chưa hoàn tất việc xác minh danh tính,” ông Pelayo cho biết thêm.

Theo chính quyền địa phương, những người được giải cứu hiện đều trong tình trạng ổn định và đang được theo dõi y tế.

Các đoạn video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều tầng bê tông bị ép chồng lên nhau, thép xây dựng cong vênh và lực lượng cứu hộ phải dùng đèn pha, máy cắt cùng cần cẩu để tiếp cận các khu vực nghi có người mắc kẹt.

Nguyên nhân vụ sập hiện chưa được xác định. Nhà chức trách Philippines đã phong tỏa khu vực để phục vụ điều tra, đồng thời kiểm tra độ an toàn của các công trình lân cận.

Philippines nhiều lần xảy ra các vụ tai nạn công trình trong những năm gần đây, chủ yếu liên quan tới chất lượng xây dựng, tiêu chuẩn an toàn lao động và tác động của thời tiết cực đoan.

Theo AFP, Reuters