Ông giáo Mỹ góp 5.000 USD trồng cây, 25 năm sau vùng sa mạc biến thành rừng xanh

Một giáo viên người Mỹ từng quyên góp 5.000 USD giúp người phụ nữ Trung Quốc trồng cây giữa sa mạc Nội Mông. Sau 25 năm, nơi ấy đã trở thành khu rừng với hơn 50.000 cây xanh.

Hơn 25 năm trước, giữa biển cát vàng mênh mông ở sa mạc Maowusu thuộc khu tự trị Nội Mông, một người phụ nữ Trung Quốc ngày ngày cặm cụi trồng từng cây non nhỏ bé giữa gió cát dữ dội. Khi ấy, rất ít người tin vùng đất khô cằn ấy có thể hồi sinh.

Ngay cả ông Ronald Sakolsky – một giáo viên người Mỹ từng dạy tiếng Anh ở tỉnh Hà Nam – cũng từng lắc đầu nói “không thể đâu” khi tận mắt nhìn thấy nơi này.

Nhưng hơn hai thập kỷ sau, chính những cây non được mua bằng số tiền 5.000 USD ông quyên góp đã mọc thành một khu rừng với hơn 50.000 cây xanh.

Giờ đây, người phụ nữ năm xưa đang cố gắng tìm lại ông để mời quay lại Trung Quốc, tận mắt chứng kiến điều tưởng như phép màu ấy.

“Tôi muốn ông ấy nhìn thấy 5.000 USD năm đó đã biến thành cả một khu rừng như thế nào,” bà Yin Yuzhen nói.

Ông Ronald Sakolsky người Mỹ (bên phải) chụp ảnh cùng nông dân Yin Yuzhen (ở giữa) khi ông quyên tặng 5.000 USD. Ảnh: Sina.

Bà Yin năm nay 60 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc. Những năm 1980, bà kết hôn với một người đàn ông sống giữa sa mạc Maowusu – còn gọi là sa mạc Ordos – một trong bốn vùng đất cát lớn nhất Trung Quốc.

Cuộc sống ở đó vô cùng khắc nghiệt. Gió mạnh, hạn hán và cát bụi gần như nuốt chửng mọi thứ. Nhưng thay vì bỏ đi, hai vợ chồng quyết định ở lại để trồng cây chống sa mạc hóa.

Ngày nào họ cũng đào hố, gánh nước, trồng từng cây một trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Có những cây vừa trồng xong đã bị cát vùi lấp. Có những ngày họ phải đi bộ rất xa chỉ để kiếm nước tưới cây.

Nỗ lực bền bỉ ấy cuối cùng được truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vào năm 1999.

Ở bên kia bán cầu, ông Ronald Sakolsky – khi ấy đang giảng dạy tại Trường Ngoại ngữ số 2 Lạc Dương – xem được câu chuyện của bà Yin và vô cùng xúc động.

Ông quyết định quyên góp 5.000 USD, một khoản tiền rất lớn đối với gia đình bà Yin thời điểm đó.

“Tôi chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như vậy trong đời. Tôi thực sự rất bất ngờ,” bà kể với báo The Paper.

Bà dùng toàn bộ số tiền để mua thêm cây giống.

Khi ông Sakolsky tới thăm sa mạc sau đó, ông tận mắt thấy bà Yin vẫn đang cặm cụi trồng cây giữa biển cát mênh mông.

“Ông ấy nhìn quanh toàn cát vàng rồi lắc đầu liên tục, nói: ‘Không thể đâu, không thể đâu.’” bà nhớ lại.

Nhưng chính những cây non ngày ấy giờ đã phủ xanh cả một vùng đất rộng lớn.

Đầu tháng 5 năm nay, bà Yin bất ngờ nhờ Trường Ngoại ngữ số 2 Lạc Dương tìm lại vị ân nhân người Mỹ.

Hình ảnh phía trên là khu rừng trưởng thành, được tạo nên nhờ nguồn tiền của ông Sakolsky. Ảnh: Sina.

Ngày 17/5, ông Bai Fan – phó hiệu trưởng nhà trường – đã gọi điện cho ông Sakolsky để báo tin rằng những cây non năm xưa nay đã thành rừng lớn.

“Bà Yin và gia đình muốn mời ông cùng tôi quay lại Nội Mông để xem khu rừng. Họ rất nhớ ông và mong gặp lại ông giữa sa mạc,” ông Bai nói qua điện thoại.

Đầu dây bên kia, ông Sakolsky gần như trả lời ngay lập tức:

“Thật tuyệt vời. Tôi nóng lòng muốn quay lại.”

Hiện chưa rõ chuyến trở lại Trung Quốc của ông sẽ diễn ra vào thời điểm nào. Nhưng câu chuyện đã nhanh chóng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Câu chuyện này thật sự khiến tôi rơi nước mắt. Tôi xúc động trước lòng tốt, sự tin tưởng và kiên trì của cả hai bên,” một người viết.

Một người khác bình luận: “Đây là ví dụ đẹp nhất về tình bạn giữa người dân Trung Quốc và Mỹ.”

Theo Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia Trung Quốc, tới cuối năm 2024, hơn 53% diện tích đất sa mạc hóa có thể kiểm soát của nước này đã được phục hồi hiệu quả, giúp giảm ròng khoảng 4,3 triệu hecta đất sa mạc hóa.

Trung Quốc hiện cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới đồng thời đạt được hai mục tiêu: chặn đứng đà mở rộng sa mạc và thu hẹp diện tích đất sa mạc hóa.

Nhưng với nhiều người, câu chuyện của bà Yin và ông Sakolsky không chỉ là câu chuyện về cây xanh.

Đó còn là câu chuyện về niềm tin – rằng đôi khi chỉ một hành động nhỏ, một khoản tiền quyên góp từ bên kia đại dương, cũng có thể làm thay đổi cả một vùng đất.

Theo SCMP, The Paper