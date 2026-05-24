Nga dùng 600 UAV và tên lửa siêu vượt âm tấn công, Ukraine trải qua đêm “kinh hoàng”

Nga phóng 600 UAV và hàng chục tên lửa nhằm vào Kiev cùng nhiều khu vực Ukraine, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik được ông Putin ca ngợi là “không thể đánh chặn”.

Kiev vừa trải qua một trong những đêm dữ dội nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022, khi Nga đồng loạt phóng hàng trăm UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine cùng các khu vực lân cận. Đặc biệt, Moscow còn sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik – loại vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố là “không thể đánh chặn”.

Theo giới chức Ukraine, cuộc tập kích kéo dài nhiều giờ trong đêm khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Hàng chục khu chung cư, trường học và cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko mô tả đây là “một đêm kinh hoàng” đối với thành phố.

“Các đội cứu hộ hiện vẫn đang dập lửa và tìm kiếm dưới đống đổ nát. Nhân viên y tế đang hỗ trợ người bị thương,” ông viết trên Telegram từ hiện trường một vụ tấn công.

Tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Đây mới là lần thứ ba Nga sử dụng tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine kể từ khi chiến sự leo thang toàn diện vào tháng 2/2022.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung, được cho là có tầm bắn hàng nghìn km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo tuyên bố của ông Putin trước đây, loại tên lửa này bay với tốc độ vượt quá Mach 10 và gần như “không thể bị đánh chặn”.

Hai lần sử dụng trước đó của Oreshnik đều nhằm vào các thành phố lớn của Ukraine. Lần này, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tên lửa đã đánh xuống Bila Tserkva – thành phố khoảng 200.000 dân nằm cách ngoại ô Kiev khoảng 64 km.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 90 tên lửa và khoảng 600 UAV trong đợt tập kích.

“Điều quan trọng là Nga không thể thoát khỏi hậu quả sau hành động này,” ông Zelensky nói trên Telegram.

Ông kêu gọi Mỹ, EU và các đồng minh phương Tây có phản ứng mạnh hơn.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Nga nhắm vào các cơ sở cung cấp nước nhằm gây áp lực trước thời điểm mùa hè khiến nhu cầu sử dụng tăng cao.

Trong khi đó, phía Nga tuyên bố họ đã sử dụng các tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon để đáp trả các cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc Kiev tiến hành nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Hãng tin Interfax dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu bị tập kích gồm trung tâm chỉ huy quân sự Ukraine, cơ sở công nghiệp quốc phòng, căn cứ không quân và các địa điểm liên quan tới tình báo quân đội.

Tiếng nổ rung chuyển Kiev lúc nửa đêm

Các vụ nổ lớn bắt đầu vang lên khắp Kiev ngay sau 1 giờ sáng 24/5, chỉ ít phút sau khi không quân Ukraine cảnh báo Nga có thể phóng Oreshnik.

Nhiều cửa kính tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ukraine bị thổi tung. Một phần quảng trường Độc Lập – biểu tượng lịch sử của Kiev – cũng bị hư hại.

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 69 người khác bị thương riêng tại thủ đô, theo ông Klitschko.

Hàng nghìn cư dân đã đổ xuống ga tàu điện ngầm để trú ẩn.

Bà Nataliia Zvarych, 62 tuổi, kể rằng bà lao tới ga tàu điện ngầm gần nhà ngay khi những tiếng nổ đầu tiên vang lên.

“Thật khủng khiếp và đáng sợ,” bà nói. “Chúng tôi đã ngồi dưới này hơn ba tiếng đồng hồ, chỉ nghe tiếng nổ phía trên đầu.”

Không chỉ Kiev, nhiều khu vực khác của Ukraine cũng bị tấn công.

Tại vùng Kiev rộng lớn hơn, hai người thiệt mạng và 9 người bị thương, theo thống đốc Mykola Kalashnyk.

Ở thành phố Cherkasy thuộc miền trung Ukraine, 11 người bị thương sau khi một UAV lao vào khu chung cư.

Bình minh hé lộ mức độ tàn phá

Khi trời sáng, những cột khói đen vẫn bốc lên từ nhiều đám cháy khắp Kiev, phủ mùi khét lên nhiều khu vực của thành phố.

Lính cứu hỏa liên tục phun nước vào các tòa nhà cháy dở trong khi lực lượng cứu hộ sơ tán người bị thương.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy mặt trước của một khu chung cư 5 tầng đã sụp đổ hoàn toàn. Ngoài ra còn có thiệt hại tại văn phòng, cửa hàng, nhà kho và cả khu vực sảnh của một ga tàu điện ngầm.

Trước đó một ngày, ông Zelensky đã cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị đòn tấn công bằng Oreshnik, dựa trên thông tin tình báo từ Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Theo Reuters