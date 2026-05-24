Nga sắp tấn công Kiev bằng tên lửa "không thể bị đánh chặn"?

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga có dấu hiệu chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/5 cảnh báo Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công lớn mới nhằm vào Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik, sau khi tình báo Ukraine cùng các cơ quan phương Tây phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan tới hoạt động triển khai lực lượng của Moscow.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết Kiev đang theo dõi “các dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev”, với sự tham gia của nhiều loại vũ khí khác nhau. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga có thể sử dụng các loại tên lửa tầm trung trong chiến dịch này.

Cảnh báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu quân đội Nga chuẩn bị các phương án đáp trả Ukraine sau vụ tấn công bằng UAV vào một khu ký túc xá sinh viên ở vùng Lugansk do Nga kiểm soát. Moscow cáo buộc vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, đồng thời gọi đây là “hành động khủng bố”. Trong khi đó, quân đội Ukraine phủ nhận liên quan tới vụ tấn công.

Giới phân tích quân sự cho rằng nếu Nga thực sự sử dụng Oreshnik trong đợt không kích mới, đây sẽ là bước leo thang đáng chú ý nhất kể từ đầu năm 2026. Oreshnik là dòng tên lửa mà ông Putin nhiều lần tuyên bố “không thể bị đánh chặn”, với tốc độ được cho là vượt quá Mach 10 – tức nhanh gấp hơn 10 lần tốc độ âm thanh.

Nga lần đầu phóng Oreshnik vào Ukraine hồi tháng 11/2024 nhằm vào một cơ sở công nghiệp quân sự mà Moscow nói là phục vụ sản xuất vũ khí cho Kiev. Khi đó, các nguồn tin Ukraine cho rằng tên lửa mang đầu đạn giả thay vì thuốc nổ thật và mức độ thiệt hại không quá lớn.

Tuy nhiên, tới tháng 1/2026, Nga tiếp tục sử dụng loại tên lửa này trong một cuộc tấn công vào vùng Lviv ở miền Tây Ukraine. Đây được xem là lần đầu tiên Moscow sử dụng Oreshnik nhằm vào khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía tây của Ukraine, gần biên giới NATO.

Ông Zelensky cho rằng việc Nga tiếp tục triển khai loại vũ khí này không chỉ là mối đe dọa đối với Ukraine mà còn tạo ra “tiền lệ toàn cầu nguy hiểm” cho các quốc gia có ý định tiến hành chiến tranh trong tương lai.

“Chúng tôi muốn các đối tác ở Mỹ và châu Âu hiểu rằng việc sử dụng những loại vũ khí như vậy và kéo dài chiến tranh sẽ tạo ra tiền lệ cho các bên xâm lược khác,” ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev đang chờ đợi phản ứng “mang tính phòng ngừa chứ không phải sau khi mọi chuyện đã xảy ra” từ cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi phương Tây gia tăng sức ép với Moscow để ngăn xung đột leo thang thêm.

Trước đó, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức từng lên án việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik tại Ukraine, gọi đây là hành động “leo thang và không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia quốc phòng phương Tây nhận định Oreshnik có thể là một phần trong chiến lược mới của Nga nhằm gây áp lực tâm lý với Ukraine và NATO, đặc biệt khi các hệ thống phòng không hiện tại gần như chưa được thiết kế để đối phó hoàn toàn với các loại tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới.

Theo Reuters, TASS